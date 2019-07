Copa America – Messi dichiara amore all’Argentina | ma sulla sconfitta col Brasile ci va

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)senza pelilingua dopo ladella sua Argentina in semifinale diper mano del: affermazioni durissime L’Argentina diè stata eliminata dalin semifinale di. Nonostante la forte delusione per la, però, la Pulce sembra non avere intenzione di dire addio alla maglia della sua Nazionale: “se devo continuare ad aiutare in un modo o nell’altro lo farò, mi sento bene in questo gruppo“, ha affermato dopo la partita, fallendo ancora una volta il tentativo di aggiudicarsi il trofeo con l’Argentina. LaPresse Non sono però mancate le polemiche,ha infatti puntato il dito contro gli arbitri: “la verità è che siamo arrabbiati perchè abbiamo giocato una gran partita. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per vederla terminare in questa maniera. Credo che ilnon ci sia stato ...

