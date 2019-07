Copa America – Gabriel Jesus e Firmino trascinano il Brasile in finale | ko l’Argentina di

Calcio - Copa America 2019 : il Brasile fa suo il “Superclasico” e vola in finale. Messi e l’Argentina si fermano sul palo : Il “Superclasico” è del Brasile. A Belo Horizonte i verdeoro superano per 2-0 l’Argentina grazie alle reti di Gabriel Jesus e Firmino, staccando il biglietto per la finale dopo dodici anni dall’ultima volta. Grande delusione per l’Albiceleste, che si ferma ai due legni colpiti da Aguero e Messi, con quest’ultimo che deve ancora rinunciare al primo titolo con la maglia della sua nazionale. Brasile partito ...

DAZN rinnova i diritti esclusivi per l’Italia di Copa Libertadores e Copa Sudamericana : ecco tutti i dettagli dell’offerta : DAZN rinnova i diritti esclusivi per l’Italia di Copa Libertadores e Copa Sudamericana per altri 4 anni: l’accordo include anche la ReCopa Sudamericana DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi il rinnovo dei diritti esclusivi per l’Italia di CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL ReCopa dal 2019 al 2022. A partire dagli ottavi di ...

Copa America : Brasile favorito - secondo i bookies sarà 1-0 : Questa notte (ore 2:30 italiane) Brasile e Argentina si sfidano nella semifinale della 46esima edizione della Copa America. Se non si tratta di una finale anticipata (ancora in corsa il Cile, che ha vinto le ultime due edizioni) poco ci manca. I verdeoro, che sono padroni di casa, in realtà non hanno una grande tradizione nella Copa America, avendola vinta appena 8 volte (15 i successi dell’Uruguay, 14 quelli dell’Argentina), e ...

Probabili Formazioni Cile vs Perù - Copa America 04-07-2019 e Info : Copa America, semifinali, le Probabili Formazioni di Cile-Perù, giovedì 4 luglio ore 02.30. I bicampioni in carica sfidano i Blanquirroja per la finale.Cile e Perù scendono in campo al Maracanã per scrivere la storia. I bicampioni in carica (2015-2016) vogliono difendere i due titoli ravvicinati conquistati, dopo aver eliminato ai quarti la Colombia ai calci di rigore. Dagli undici metri è finita 5-4: decisivo l’errore del colombiano ...

Cile-Perù - semifinale Copa America : pronostico mai scontato nel Classico del Pacifico : La seconda semifinale di Copa America 2019 è Cile-Perù, un incontro sicuramente meno altisonante e blasonato di Brasile-Argentina, primo penultimo atto in tabellone, ma mai banale: nemmeno in amichevole mentre qui c’è in palio la finale di domenica sera nel mitico Maracanà di Rio de Janeiro. La partita è accompagnata da una forte rivalità che affonda le sue radici nel passato e va anche oltre il calcio, non a caso Cile-Perù è denominata dalla ...

Probabili formazioni Brasile Argentina/ Quote - rientra Casemiro - Copa America 2019 - : Probabili formazioni Brasile Argentina: le Quote del match e le scelte dei due Commissari Tecnici per la prima semifinale di Copa America 2019.