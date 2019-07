Controllo del territorio | finanziere viene aggredito da giovane nigeriano

Hong Kong : polizia riprende Controllo del Parlamento - tensione rimane alta : Hong Kong: polizia riprende controllo del Parlamento, tensione rimane alta Le immagini dell’irruzione dei manifestanti nel Parlamento di Hong Kong hanno fatto il giro del mondo. Ora, dopo che la polizia ha ripreso il controllo dell’edificio a colpi di lacrimogeni, non è facile prevedere come si evolverà la situazione. Molto chiara sembra la posizione di Pechino. La Cina ha parlato di “sfida evidente” nei confronti della sua ...

ENAV - i simulatori per addestrare i Controllori di volo - ma anche laboratori per i test delle nuove tenologie : Visita nel luogo dove lavorano le persone cui è assegnato il compito di gestire il traffico aereo nel nostro Paese, 24 ore su 24, per circa 2 milioni di voli ogni anno, dalle Torri di 45 aeroporti e dai 4 Centri di Controllo d’Area

Vicenza : Vigili del fuoco - sotto Controllo incendio azienda vernici Brendola/Rpt : Vicenza, 1 lug. (AdnKronos) - Da poco prima le 13, un devastante incendio sta interessando un’azienda di vernici di via Orna a Brendola (Vi). Il violento rogo si è velocemente propagato per oltre un centinaio di metri lineari nei diversi capannoni posizionati tra la SP500 e l’autostrada A4. Al momen

Catania - perde il Controllo della moto e si schianta : muore finanziere di Acireale : Mario Famoso, finanziere di quarantotto anni, ha perso la vita in un incidente stradale in Sicilia. L’uomo, originario di Acireale dove era molto conosciuto e apprezzato, era a bordo della sua moto, una Honda Transalp, e stava percorrendo la galleria della diramazione dell'A18 verso Catania quando a causa di un contatto con una automobile avrebbe perso il controllo del mezzo.Continua a leggere

Treviso - scontro in pista sfiorato tra due aerei Ryanair. Ansv : “Colpa della torre di Controllo” : L'incidente lo scorso 7 maggio. Sul caso indaga l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli (Ansv) mette sotto accusa la torre di controllo dello scalo veneto: "Mancano procedure su traffico in avvicinamento".Continua a leggere

Astronomia - il “centro Controllo” della missione Apollo torna esattamente come nella notte dell’allunaggio e apre al pubblico : Il 20 luglio del 1969 fu il centro di controllo della missione ‘Apollo 11′ che per la prima volta consenti’ lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Ora, in occasione del 50esimo anniversario di quel celebre evento, la Nasa ha restaurato il Johnson Space Center di Houston, ridando l’aspetto che ha avuto in quella gloriosa giornata, perche’ possa essere una nuova fonte di ispirazione. “Il nostro obiettivo 50 anni ...

LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 2-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Faraoni in Controllo - Leopardi sfortunati con le traverse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ I Leopardi stanno insistendo con dei lanci lunghi, non è la strategia giusta per cercare di riaprire la partita. 62′ La partita ora è molto spezzata e sta diventando fallosa dopo un primo tempo molto avvincente. 59′ Mohsen lascia il campo e viene sostituito da Hassan. Primo cambio per l’Egitto. 57′ Brutto fallo di Muzinga su Mohsen, il giocatore Congolese si ...

Etiopia - ucciso il generale a capo del fallito colpo di Stato. Governo : “Situazione totalmente sotto Controllo” : Quattro morti eccellenti, tra cui il generale a capo dell’operazione, Asamnew Tsige. È l’unica certezza che resta, il giorno dopo il fallito colpo di stato in Etiopia. Le dinamiche, al contrario, non sono ancora del tutto chiare, ma soprattutto non è chiara la portata degli avvenimenti, che sono stati ridimensionati dal Governo in carica a “golpe regionale”. I fatti si sono svolti a Bahir Dar, capoluogo dello stato dell’Amhara, uno dei ...

Parigi - incendio in un palazzo del centro - 3 morti e 28 feriti : “Ora è sotto Controllo” : Tre persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite in un incendio divampato sabato mattina in un palazzo nel centro di Parigi. Circa 200 vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme nell’edificio, che si trova in rue de Nemours, nell’undicesimo arrondissement della città. Non si conoscono ancora le cause del rogo, scoppiato intorno alle cinque di mattina. Il quotidiano francese Le Monde scrive che alle 8.45 le fiamme ...

Tumori - terapia metronomica : con la chemio a basse dosi Controllo della malattia nell’88% dei casi trattati : Bassa tossicità, buona risposta immunitaria e pochi effetti collaterali. Queste le caratteristiche che fanno la larga diffusione della chemioterapia metronomica nel nostro Paese (+29.8% dal 2011 al 2016) e nel mondo. Si tratta di un approccio che prevede piccole somministrazioni orali di farmaco, giornaliere o frazionate in dosi settimanali, senza intervalli. I farmaci attaccano le cellule tumorali, bloccando l’angiogenesi (il meccanismo di ...

AUTOBAHN FUORI Controllo - ITALIA 1/ Streaming video del film con Ben Kingsley : AUTOBAHN FUORI CONTROLLO su ITALIA 1 oggi, giovedì 20 giugno 2019, a partire dalle ore 21:15. Nel cast Nicholas Hoult, Ben Kingsley e Anthony Hopkins.

Armi - M5s : ‘Stop all’export agli Stati che violano diritti umani. Sottoporre vendita a Controllo del Parlamento - c’è nostro ddl’ : Il Regno Unito ha fatto la sua parte. Ora tocca all’Italia, che deve dotarsi di una legge che garantisca la “sovranità del Parlamento sul controllo della vendita di Armi a Paesi in conflitto”. Dopo che il governo britannico ha sospeso le forniture all’Arabia Saudita a causa delle violazioni del diritto internazionale commesse nella guerra in Yemen, il M5s annuncia la presentazione di un ddl sullo stop all’export di ...

Autobahn – Fuori Controllo : trama - cast e curiosità del film stasera in tv : Autobahn – Fuori controllo: trama, cast e curiosità del film stasera in tv stasera 26 giugno 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Autobahn- Fuori controllo. La pellicola del 2016 è stata scritta e diretta da Eran Creevy, regista noto per film come Shifty e Welcome to the Punch- Nemici di sangue. Il lungometraggio thriller segue le pericolose imprese di un uomo disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvare il suo grande amore. ...