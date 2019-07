Consulenze sospette | nepotismo e redditi dimenticati | gli scheletri

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019)milionarienon dichiarati, appalti gonfiati, accuse die di plagio, condanne passate in giudicato, multe per insider trading. È bella corposa la lista degli scandali che hanno investito nel corso degli anni i candidati a ricoprire i top jobs Ue per il prossimo quinquennio. Ombre più o meno gravi che non depongono certo a favore dell’immagine della “nuova” Europa uscita dalle urne del 26 maggio. Gli occhi sono tutti puntati sulla probabile presidente della Commissione, la ministra tedesca alla Difesa Ursula von der Leyen. Vicinissima ad Angela Merkel che l’ha voluta nella compagine di tutti i suoi quattro governi, prima alla Famiglia e poi al Lavoro, non ha avuto vita facile da quando è arrivata al massimo vertice della Bundeswehr, le forze armate tedesche. Per dire: non sorprende che l’ex ...

