optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sono ufficiali idinel 2019 per il supporto dissimo,concepito per i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di carriera. L’artista toscana sarà in tour per tutta l’estate ma anche in autunno, quando concluderà ial Teatro Verdi di Firenze con il live in programma per il 12 dicembre. Prima di partire per la tournée,sarà anche ospite di Collisioni Festival a Barolo, con un incontro previsto per il 6 luglio a cominciare dalle 16,30. Idiinizieranno ufficialmente il 20 luglio da Troia e continueranno fino a dicembre, mese in cui è prevista la conclusione degli spettacoli che l’artista ha concepito perssimo,raccolta che ha rilasciato il 31 maggio scorso per celebrare i suoi primi 25 anni di attività. Nel cofanetto dedicato assimo,ha voluto ...

OptiMagazine : Concerti di @irene_grandi per il nuovo album: info biglietti e calendario ufficiale - radioalcamo : Concerti, Irene Grandi: il calendario del 'Grandissimo' tour - EdoardoArpaia : Con #LAVIEENROSE quattro coppie di voci al femminile per tre concerti e un reading al #Conservatorio di #Torino .… -