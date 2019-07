Come la t-shirt marinière è il capo icona della stagione estiva

gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ci sono capi definiti timeless, propriola t-marinière, che sono diventati delle vere icone e che hanno fatto la storia del costume. La maglietta a righe è un indumento semplice ma carico di fascino, amato da intere generazioni e che accompagna da sempre le nostre vacanze estive; intramontabile, non teme il passare delle stagioni e delle mode. Non c’è stilista che non l’abbia inserita nelle proprie collezioni, spesso divertendosi ad interpretarla, ma sempre con estremo riguardo. Le sue origini si fanno risalire alla fine dell’800 quando pescatori e in seguito marinai la indossavano in mare, ma è nei primi decenni del '900 che questoinizia ad avere successo, infilato indistintamente da uomini e donne. La storiat-marinière E se negli anni ’50 e ’60 la t-a righe viene sfoggiata dalle ...

