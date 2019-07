Colpo a ‘Ndrangheta a Roma | confiscati 120 milioni di euro

romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019)– E’ in corso dalle prime ore della mattina un maxi sequestro da parte degli uomini della Divisione anticrimine della Questura di, per un valore complessivo di oltre 120di, nei confronti di esponenti di spicco della criminalita’ organizzata calabrese radicata ae provincia gia’ dagli Anni 80. Tra i nomi degli ‘ndranghetisti colpiti dal provvedimento emergono Scriva, Morabito, Mollica, Velona’ e Ligato. Tra i beni sequestrati spiccano 173 immobili situati tra, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnanono, Grottaferrata, ma anche in altre province italiane. All’operazione concorrono 250 uomini della Polizia di Stato. Oltre a quella di, sono coinvolte anche altre 10 Questure. L'articoloa ‘Ndrangheta a120diproviene daDailyNews.

