Col milione di euro per Carola si costruivano 350 pozzi in Africa

Sea Watch - vola la racColta fondi per spese legali e multe : raggiunto un milione di euro : Sfiorati i 400mila euro in poche ore di campagna per sostenere la comandante, arrestata dopo aver speronato una motovedetta della Finanza mentre attraccava con la sua nave

Gadget contraffatti di squadre di Serie A : sequestrati un milione di artiColi : Oltre un milione di sciarpe e altri accessori contraffatti riconducibili alle principali squadre di calcio di Serie A sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Pisa e tre imprenditori sono stati denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione. E’ il bilancio di un’operazione delle fiamme gialle coordinata dalla procura di Pisa. I controlli, […] L'articolo Gadget contraffatti di squadre di Serie A: sequestrati ...

MotoGp - quasi 1 milione di asColti per il Gp di Catalunya su Sky : Il Motomondiale mette in cantiere un weekend che non ha mancato di regalare emozioni, ma non senza qualche polemica di troppo. A Barcellona a salire sul gradino più alto del podio, tanto per cambiare, è stato Marc Marquez, sempre più leader della classifica, ma a condizionare l’andamento della gara è stata una delle mosse all’avvio […] L'articolo MotoGp, quasi 1 milione di ascolti per il Gp di Catalunya su Sky è stato ...

A Hong Kong un milione di picColi sfida il gigante Golia : I paesi hanno bisogno di una reputazione, come le persone. La Cina è oggi un immane, madornale Golia. Nella sua reputazione la grossezza ha soppiantato la grandezza. La sola rivoluzione che ha lasciato in eredità agli animi liberi è quella di piazza Tian’anmen. Non importa che a distanza di tanto te

AsColti TV | Social Auditel 10 giugno 2019 : Il GF 16 conquista i social con il trionfo di Martina - la finale è tendenza mondiale con mezzo milione di Tweet : social Auditel 10 giugno 2019: GF 16 da record, la finale fa impazzire i social con la vittoria di Martina. Francesca De Andrè la concorrente più discussa con più di 121.000 Tweet Si sono spente poco fa le luci della casa più spiata d’Italia. La finale del GF 16 ha decretato come vincitore o meglio ...

In estate arrivano 1 milione di assunzioni nelle picCole imprese - la maggior parte al Sud : La spinta al lavoro arriva dalle piccole imprese. Con quasi un milione di assunzioni in arrivo nei prossimi mesi ed «a grande sorpresa» il Sud che «farà segnare il maggior numero di neo assunti: 258.200, il 27,6% del totale». L’analisi è della Cgia che ha elaborato i dati dell’indagine periodica con gli imprenditori curata da Unioncamere, Anpal, Excelsior. La previsione indica che tra giugno e luglio in Italia dovremmo registrare circa 934mila ...

Toscana : badanti e Colf scovati dalla GdF a evadere soldi al fisco per un milione di euro : Evasione fiscale, guadagni nascosti e contribuenti fantasma sono problematiche diffusissime in Italia, a tal punto che da anni i vari governi succedutisi hanno cercato di mettere a punto misure di contrasto a queste illecite pratiche. In questo particolare periodo dell'anno, quello che in genere è dedicato alle dichiarazioni dei redditi, sta emergendo chiaramente il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. Nelle ultime ...

AsColti TV | Social Auditel 3 Giugno 2019 : GF 16 sprint verso la finale - il pubblico si scatena con mezzo milione di Tweet : Social Auditel 3 Giugno 2019: GF 16 la finale è a un passo. La D'Urso regina del lunedì sera Social Manca pochissimo ormai alla finalissima della sedicesima edizione del Grande Fratello. Il pubblico risponde con grandi numeri triplicando le tendenze. L’hashtag ufficiale #GF16 ha registrato +55.500 ...

Maltempo - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - oltre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...

AsColti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 conquista il sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

AsColti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 padrone del sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

Verissimo AsColti TV | Social Auditel Day-Time : Pamela Prati a Verissimo diventa trend topic mondiale con mezzo milione di tweet «Sono stata raggirata dovete credermi! ringrazio D’Agostino per avermi salvata» : Verissimo Ascolti TV dal web: Il caso Prati tendenza mondiale. Superati i 450.000 tweet, programma più twittato del pomeriggio. Continua la vicenda Prati-Caltagirone, giunta al nuovo imperdibile episodio in onda su Verissimo. L’ex soubrette italiana, dopo aver abbandonato lo studio anche a Live Non è ...

Mezzo milione di bimbi ‘under 6’ Col raffreddore : Tosse, starnuti, naso che cola e occhi arrossati: Mezzo milione di bimbi italiani under sei anni fa i conti con il raffreddore. A segnalarlo all’Adnkronos Salute è il pediatra di Milano Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. “Sono tre all’anno le epidemie di raffreddore. La prima – ricorda il pediatra – è a gennaio, la seconda da fine aprile a maggio, ...

L’erede della Coca Cola arrestato ai Caraibi : sul suo aereo cannabis per oltre un milione di euro : Cinquemila piante di cannabis per un valore commerciale di oltre un milione di euro: era questo il “bagaglio” con cui viaggiava Alkiviades David, l’erede della Coca Cola, sul suo jet privato. Il miliardario è stato arrestato fermato a Saint Kitts, isola nei Caraibi, dopo che i funzionari della dogana dell’aeroporto Robert L. Bradshaw International hanno scoperto la merce che trasportava. David si trovava nei Caraibi con il ...