Cile-Perù | Copa America 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il Brasile attende la sua rivale. Questa notte va in scena la seconda semifinale dellae a sfidarsi saranno. Ini sono a caccia della terza finale consecutiva e sono reduci dalla vittoria ai calci di rigore contro la Colombia. Anche per il, che sogna il ritorno in una finale dall’ultima del 1975, sono stati decisivi i tiri dal dischetto, eliminando l’Uruguay. Con DAZN seguiIN, LIVE E ON DEMAND, semifinale di, si giocherà nelle notte tra oggi e domani alle ore 02.30. L’incontro sarà visibile in direttasu Dazn. IL PROGRAMMA COMPLETO DI-PERU’ GIOVEDI’ 4 LUGLIO Ore 02.30diretta: Dazn Segui live e in esclusivasu DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Fantacalciok : Le partite di oggi 4 luglio 2019: Cile-Perù in primo piano - salvione : Coppa America, diretta Cile-Perù ore 2.30: probabili formazioni e dove vederla in tv - Lopinionista : Le partite di oggi 4 luglio 2019: Cile-Perù in primo piano -