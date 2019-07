Chiara Nasti | la sconcertante confessione sul suo segreto di bellezza | niente acqua da 2

Teste di caz**! Chiara Nasti contro i giornalisti : Un nuovo video in replica alle affermazioni di Chiara Nasti che hanno sconvolto il web. Dopo aver diChiarato di non bere acqua da due anni, la social influencer fa marcia indietro e punta il dito: "Non è vero che non bevo acqua da due anni, se solo pensiamo a quando ci laviamo i dentini la beviamo automaticamente". E sui giornalisti: "Teste di cazzo, pensate a scrivere cose serie". //Così, Chiara Nasti attacca quanti hanno riversato sul suo ...

Chiara Nasti dice non bevo acqua da due anni scoppia la polemica : L’ influencer Chiara Nastisu “Instagram” ha fatto una diChiarazione choc non bevo acqua da circa due anni: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano neanche troppo visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo”. Una diChiarazione potenzialmente molto pericolosa. Il messaggio definito diseducativo ...

Chiara Nasti acqua : non la beve da 2 anni - cosa accade al corpo. I rischi : Chiara Nasti acqua: non la beve da 2 anni, cosa accade al corpo. I rischi La nota infleuncer Chiara Nasti fa discutere i suoi follower e non solo dopo aver affermato di non bere acqua da due anni. Chiara Nasti acqua: cosa ha detto? “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! ...

Chiara Nasti non beve acqua da due anni e scoppia la polemica sui social : Chiara Nasti non beve acqua da due anni questo è quanto diChiarato la stessa interessata su “Instagram”: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano neanche troppo visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo”. Una diChiarazione potenzialmente molto pericolosa. Il messaggio definito diseducativo ha suscitato ...

Chiara Nasti : ‘Non bevo acqua da due anni’ - e scoppia la polemica : Il rivolto della medaglia dell’essere influencer è che qualsiasi gesto e affermazione vengono posti sotto la lente d’ingrandimento, e spesso si creano malintesi con i propri seguaci. È successo anche a Chiara Nasti, ex naufraga de L’isola dei famosi e sorella della ex tronista Angela. Nel rispondere ad alcune fan che le chiedevano i suoi segreti di bellezza Chiara ha scritto sui socia, come riporta Fanpage.it: “La cosa ...

Chiara Nasti : “Non bevo acqua da due anni - solo Coca Cola”. Ecco perché ‘l’influencer’ ha perso una buona occasione e occorre regolamentare i social : “Contro la cellulite? La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da un anno e mezzo“. Parole di Chiara Nasti. In molti si domanderanno “chi è” e quasi spiace dover spiegare (brevemente) che stiamo parlando di una influencer 22enne, seguita su Instagram un milione e settecentomila persone. Meglio non ...

Chiara Nasti criticata per un consiglio shock ad una fan : "Non bevo acqua da due anni" : Chiara Nasti al centro delle polemiche per il consiglio dato ad una fan. Deianira Marzano: "Cresciuta con l'acqua di pozzo".

Chiara Nasti non beve acqua da 2 anni : è polemica. Lei si difende su Instagram : Chiara Nasti non beve acqua da due anni. Questo è quanto diChiarato dalla influencer 21enne su Instagram: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo”. Insomma a lei l’acqua non piace e ne fa a meno, preferendo altre bevande. Il ...

Chiara Nasti su IG : 'L'acqua non è di mio gradimento - da anni solo bibite' : La risposta che Chiara Nasti ha dato a chi le ha chiesto come fa ad essere sempre in perfetta forma, ha scatenato la furente reazione di molti utenti del web: la giovane, infatti, ha spiazzato tutti dicendo di non bere acqua da due anni perché non le piace. A chi l'ha aspramente criticata per il cattivo esempio che è per le sue tantissime sostenitrici, l'influencer ha ribattuto di non essere una maestra di vita, perciò fa quello che ...

Non bevo acqua da 2 anni - solo Coca Cola! Chiara Nasti al centro della polemica : Impazza la bufera su Chiara Nasti, famosa modella e influencer partenopea che ieri ha sconvolto il web diChiarando di non bere acqua da due anni. La sorella di Angela è molto seguita sui social, dove sfoggia sempre un fisico al top, sogno di tantissime ragazze che vorrebbero imitarla. Tra sponsorizzazioni e foto patinate, la modella condivide ogni giorno con i suoi quasi 2 milioni di follower moltissime immagini, in cui spesso e ...

Chiara Nasti non beve acqua da 2 anni - la risposta alle critiche : 'Mi sto disidratando' : Chiara Nasti, famosa influencer di Instagram, si è resa protagonista di alcune diChiarazioni che hanno letteralmente indignato il popolo del web. Nel corso della giornata di ieri, infatti, al di sotto di un commento di un fan ad una sua foto, ha risposto asserendo di non bere acqua da circa 2 anni dal momento che non ne gradisce il sapore. Una frase, gettata così, in modo semplice e naturale, però, ha suscitato un bel po' di clamore. Moltissimi ...

Non bevo acqua da 2 anni! Chiara Nasti choc su Instagram : A un commento su un post di Instagram in cui mostra qualche smagliatura, la social influencer rivela di non bere acqua da due anni perché "non è di mio gradimento, bevo solo acqua di cocco e coca-cola". Una frase choc che è stata oggetto di critiche sul web, lei si difende: "Non faccio corsi di formazione, applichiamoci per cose più costruttive".\\ Uno scivolone incredibile per Chiara Nasti, che ha rivelato di non bere acqua da due anni. Sul ...

Il mio lato B è più bello del vostro! Parola di Chiara Nasti : L’influencer napoletana condvide uno scatto di lei in bikini su Instagram accompagnato da una didascalia alquanto sfacciata: “Il mio lato B è più bello del vostro”. Chiara Nasti è diventata un’influencer di successo ancora prima di compiere i 18 anni. Ad oggi il suo profilo conta quasi 2 milioni di follower e ogni giorno riceve milioni di complimenti, soprattutto a causa del suo corpo giovane e tonico che farebbe invidia a ...

Chiara Nasti a Temptation Island 2019 con i suoi costumi : Chiara Nasti a Temptation Island 2019: la sorella di Angela approda nel reality di Canale 5 con il suo brand Con i suoi costumi Chiara Nasti approda a Temptation Island 2019. La sorella di Angela farà da sponsor a questa nuova edizione del noto reality delle tentazioni su Canale 5. Il suo brand Plume Etheree […] L'articolo Chiara Nasti a Temptation Island 2019 con i suoi costumi proviene da Gossip e Tv.