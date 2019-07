Chi l' ha visto? Anticipazioni | stasera l' inchiesta Angeli e Demoni e le Truffe Romantiche

Chi l’ha visto : servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 3 luglio 2019 : Chi l’ha visto: servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 3 luglio 2019 Oggi 3 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 3 torna il consueto appuntamento con Chi l’hai visto. Il programma televisivo, condotto da Federica Sciarelli, approda ad un nuovo appuntamento con tanti servizi di approfondimento. Anche questa settimana la trasmissione si dedicherà alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi irrisolti. Non ...

L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricChito previsto dall’accordo sul nucleare del 2015 : L’Iran ha superato il limite di riserve di uranio arricchito previsto dall’accordo internazionale che aveva sottoscritto nel 2015. La notizia è stata data dal ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif e confermata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, i cui ispettori hanno

VIDEO Incidente Verstappen-Leclerc - il sorpasso visto dall’on-board delle macChine : Continua a farsi attendere la decisione sul contatto finale tra Max Verstappen e Charles Leclerc nel GP d’Austria 2019 di F1, che ha permesso all’olandese della Red Bull di sopravanzare l’alfiere della Rossa a tre giri dal termine e agguantare un insperato successo. Attendendo la decisione ufficiale della giuria possiamo dare un’occhiata alle immagini on-board dei due piloti, cercando di ricostruire nel migliore dei modi ...

Sea Watch - l’arresto della capitana visto dalla Germania. Il capo di Stato Steinmeier : “Chi salva vite non è criminale” : Il presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier contro il governo italiano per l’arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 ai domiciliari da sabato dopo l’attracco “forzato” al porto di Lampedusa per far sbarcare i 40 migranti a bordo. Ieri erano arrivate le critiche del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, appoggiato dalla Francia e dal Lussemburgo. Oggi a favore di Carola si ...

Il gran dilemma centrista visto da Ciudadanos : quanto costa sChierarsi? : Milano. Ciudadanos, il partito spagnolo guidato da Albert Rivera, sta affrontando in questi giorni la crisi più grave della sua storia recente. Alcuni elementi chiave della dirigenza nazionale si sono dimessi in polemica, altri, pur rimanendo nel partito, rilasciano interviste piene di critiche, men

Chi l’ha Visto - la madre di Marco Vannini : “Ho saputo che Franca Leosini avrà un’intervista a Ciontoli. Sono rimasta molto male” : Mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Civitavecchia, il “caso Vannini” continua a catturare l’attenzione dei media e dei programmi di cronaca. Chi l’ha Visto?, Le Iene, Quarto Grado: tutti chiedono giustizia per Marco Vannini, il ventenne che il 17 maggio 2015 venne ucciso da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, a Ladispoli. Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio, nel corso di due ...

Chi l'ha visto - frecciata di Federica Sciarelli a Storie Maledette : "A noi Antonio Ciontoli non ha mai concesso l'intervista" : A sorpresa, negli scampoli di fine stagione, Rai 3 si riscopre terra di frecciatine. Il canale generalista del servizio pubblico, che dedica gran parte della propria programmazione all'informazione e alla cultura, non è infatti esente dalle stoccate interne fra conduttori, come spesso ne abbiamo sentite su altre frequenze: dopo le discussioni che hanno coinvolto Bianca Berlinguer e Mauro Corona a Cartabianca, è ora Federica Sciarelli a ...

Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno - Riviera 11.4% su Canale 5 tra Superquark 13% e Chi l’ha visto? : Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Riviera 1 1a Tv free – Canale 5 – 1.88 milioni e 1.4%Superquark – Rai 1 – 2.25 milioni e 13%Chi l’ha visto – Rai 3 – 1.6 milioni e 9.8%Un’estate in Provenza – Rai 2 – 1.48 milioni e 8%Amici come noi – Italia 1 – 1.15 milioni e 6.2%I Legnanesi – Rete 4 – mila e 5.9%A spasso con ...

Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno - Riviera su Canale 5 tra Superquark e Chi l’ha visto? : Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Riviera 1 1a Tv free – Canale 5 – milioni e %Superquark – Rai 1 – milioni e %Un’estate in Provenza – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto – Rai 3 – milioni e %Amici come noi – Italia 1 – milioni e %I Legnanesi – Rete 4 – mila e %Hawthorne – La7 – mila e %A spasso con ...

Stasera in TV - Rai/ Programmi oggi 26 giugno : Superquark - Chi l'ha visto e film : Stasera in TV, Rai: ecco quali saranno i Programmi che andranno in onda oggi, mercoledì 26 giugno 2019, tutte le proposte della prima serata.

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Marco Vannini - Luciana Fantato e le Truffe Romantiche : Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli approfondisce due casi: l'omicidio di Marco Vannini e la scomparsa di Luciana Fantato. Continua l'inchiesta sulle Truffe Romantiche.

Chi l’ha visto? Servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 26 giugno 2019 : Chi l’ha visto? Servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 26 giugno 2019 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma di informazione che si dedica ai casi di cronaca e alle persone scomparse. Questa sera si tornerà a parlare della morte di Marco Vannini, il giovane bagnino morto in circostanze misteriose mentre si trovava nella casa della fidanzata. Superquark 2019: Servizi e ...

'Chi l'ha visto?' - anticipazioni 26 giugno : verranno trattati i casi Vannini e Fantato : Questa sera ci sarà un nuovo appuntamento con il noto programma di Rai3 "Chi l'ha visto?", condotto dalla giornalista Federica Sciarelli (61). Lo storico format va in onda ogni mercoledì sera e si occupa di trattare storie riguardanti persone scomparse da tutta Italia (e non solo) e dei più celebri casi di cronaca nera del nostro paese. Nel corso dei decenni, il programma Rai ha visto al timone diversa gente dello spettacolo, tra cui ...

Wanda Nara tra vacanze e mercato - l’argentina mette le cose in Chiaro sui social : “visto che girano notizie false…” : La moglie-agente di Mauro Icardi è tornata a parlare su Twitter, facendo chiarezza su alcune questioni legate al marito Nessun contatto tra Wanda Nara e Antonio Conte, stando almeno a quanto riferito dalla moglie-agente di Mauro Icardi. Una precisazione che arriva direttamente dall’argentina, intervenuto sui social per spegnere le voci circolate nelle ultime ore, circa un contatto con il nuovo allenatore nerazzurro. Questo il ...