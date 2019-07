Checco Zalone | ecco quando uscirà il suo nuovo film e qualche anticipazione sulla trama

Checco Zalone torna al cinema dopo 4 anni : “Tolo Tolo” uscirà a gennaio 2020 : Maglietta verde, cappello di rafia in testa, l’aria tesa e concentrata e sullo sfondo capanne di paglia e un africano che sorseggia una bevanda: è l’immagine del santino Checco Zalone stampata sul listino di Medusa. dopo tre anni (che poi saranno quattro visto che uscirà il 1 gennaio 2020 ) di attesa finalmente il nuovo film dell’attore, questa volta per la prima volta anche regista, intitolato “Tolo ...

Checco Zalone traina la (sperata) riscossa dell'Italia al botteghino - : Cinzia Romani "Tolo Tolo" del comico uscirà a inizio 2020. Medusa presenta gli assi: De Sica, Brizzi, Ficarra Orgoglio italiano al cinema. Mentre, in questi giorni, la Germania ostile manda in sala la versione tedesca di un nostro fiore all'occhiello, Perfetti sconosciuti, il film di Paolo Genovese venduto dalla Cina al Qatar e targato Medusa, spunta il nuovo listino della Casa di produzione e distribuzione legata al gruppo Mediaset. ...

Casting a Monopoli per il nuovo film diretto e interpretato da Checco Zalone : Il noto comico Checco Zalone (il cui vero nome è Luca Medici) torna sul set con un nuovo film dal titolo Tolo Tolo, di cui è interprete ma anche regista. Le riprese, molte delle quali effettuate all'estero, sono già iniziate, ma ora servono nuove comparse e quindi sono in corso le relative selezioni. Il film Dopo lo straordinario successo riscosso dal film Quo Vado?, diretto dal regista Gennaro Nunziante e con Checco Zalone come interprete ...

Tolo Tolo Casting per il nuovo film di Checco Zalone - riprese e provini a Monopoli : Il 10 giugno il primo ciak di Tolo Tolo il nuovo film di Checco Zalone . Stanno per partire le riprese dell’attesissimo nuovo film di Checco Zalone , il quinto della sua carriera e il primo da regista. L’artista pugliese ci ha lasciato con “Quo Vado?” nel 2016 capace di ottenere un ...

Governo - Renzi : “Conte parla in terza persona come Checco Zalone e Maradona. È somma di tutte le incompetenze” : “Abbiamo a che fare con un presidente del Consiglio che è la somma di tutte le incompetenze, che è impalpabile sui dossier internazionali. E tanta è la spocchia che parla di se in terza persona”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Roma. Siamo “alla dittatura dell’incapacità” e “se uno non sa la differenza tra garantismo e giustizialismo visto che Conte ha detto che per lui pari sono, vuol ...