Charlotte Casiraghi e il segreto dell’abito da sposa che ha incantato tutti

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sposi bis. Ma questa voltae Dimitri Rassam si sono giurati amore eterno con rito religioso in Provenza. La cerimonia civile era già avvenuta a Palazzo Grimaldi sabato 1 giugno, ma aveva un po’ deluso i sognatori e i romantici d’Europa, rimasti in attesa di un vero matrimonio da sogno, all’altezza della tradizione dei principi monegaschi.Nonostante un bellissimo ricevimento, come mostrato dagli scatti rubati nel pomeriggio e dall’immagine ufficiale dei neo marito e moglie, elegantissimi e bellissimi in occasione del party serale, eranorimasti in attesa del sì religioso. Che c’è stato, anche se nel più assoluto riserbo, lo scorso 29 giugno. Per tutta la giornata, infatti, non è trapelato praticamente nessun dettaglio delle nozze bis, e non si sa se, come ipotizzato da più parti, la coppia abbia approfittato del matrimonio religioso per celebrare anche il battesimo del figlio Baltazaar.La sorpresa direttamente sul profilo Instagram dell’incantevole, che ha pubblicato le bellissime immagini che la ritraggono con il suo Dimitri nel loro giorno speciale. Il matrimonio, come sostenevano i beninformati da settimane, è stato celebrato a Saint-Remy, un pittoresco borgo di diecimila abitanti che ha posto speciale nel cuore della figlia femmina di Stefanoe Carolina di Monaco...