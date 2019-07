Champions su Mediaset | il telecronista sarà Pierluigi Pardo

Mediaset ha acquistato i diritti televisivi in chiaro della UEFA Champions League : L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha comunicato durante la presentazione dei palinsesti autunnali che nei prossimi due anni i canali Mediaset torneranno a trasmettere una partita in chiaro a settimana di UEFA Champions League. L’accordo, dal valore di circa

Palinsesti Mediaset 2019 - tra il ritorno della Champions e «Amici Vip»

Accordo biennale con Sky - la Champions in chiaro torna a Mediaset : La Champions League in chiaro torna su Mediaset. «Dalla prossima stagione la miglior partita del mercoledì» della principale competizione europea per club «sarà trasmessa free da Canale 5», grazie a «un Accordo biennale con Sky». Lo annuncia Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali tra Santa Margherita Ligure e Portofino, luoghi 'del cuorè per l'ad ...

Palinsesti Mediaset 2019 - Piersilvio Berlusconi : “Torna Celentano e farà quello che doveva fare. La Champions? E’ stato complicato” : A Santa Margherita Ligure Mediaset ha svelato i Palinsesti della prossima stagione. Tra new entry, riconferme, ritorni eccellenti e dubbi ancora non risolti. Ecco tutte le novità dei prossimi mesi sulle reti del Biscione. LA CHAMPIONS LEAGUE TORNA SU CANALE 5 AL MERCOLEDI’ SERA PER DUE ANNI La notizia era circolata nei giorni scorsi ora è ufficiale: Mediaset ha trovato con Sky l’accordo per la Champions League. “La migliore ...

Repubblica : Sky e Mediaset tornano in coppia per la Champions : Mediaset e Sky hanno chiuso l’accordo per la Champions. Lo conferma Repubblica Manca solo l’assenso dell’Uefa all’operazione, ma è una formalità. Al punto che già martedì, alla presentazione dei palinsesti, Mediaset svelerà fra i suoi programmi per la prossima stagione anche le partite della Champions League. Sky e Mediaset tornano in coppia a gestire la Champions in Italia dopo la sentenza che ha respinto il ricorso della Rai. Sky cede ...

