Champions League | la data del sorteggio e le avversarie delle italiane | pericolo Real

serieanews

(Di mercoledì 3 luglio 2019)2018 2019- Ora è ufficiale, il prossimodella fase a gironi dellasi svolgerà il prossimi 29 agosto a Montecarlo. Juventus unica italiana testa di Serie. Napoli in seconda fascia, Inter in terza fascia e Atalanta in quarta fascia. Occhio ai pericoliMadrid e Tottenham per la Juventus. Massima … L'articolo, ladele leMadrid per la Juve proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempoe sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

MarcoBarzaghi : La Champions League torna a casa: nel 2019-2020 su Mediaset in chiaro La partita più belle del mercoledi in chiaro… - Sport_Mediaset : La #ChampionsLeague torna a casa: nel 2019-2020 su #Mediaset in chiaro. - Sport_Mediaset : Dal sorteggio alla finalissima: tutte le date della #Champions. La coppa più prestigiosa torna sulle reti #Mediaset… -