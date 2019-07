CdS – Rinnovo Fabiàn Ruiz | il Napoli prima deve risolvere le situazioni di cinque azzurri

forzazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2019)Ilpronto a preparare la trattativa per rinnovare il contratto di Fabian, protagonista assoluto dell'Europeo U21 vinto negli scorsi giorni dalla Spagna. La SSCdi attivarsi persistemare gli accordi con Callejon e Mertens (scadenza 2020), poi quelli di Milik, Zielinski e Maksimovic (scadenza 2021). Subito dopo penseranno a blindare il centrocampista spagnolo che attualmente guadagna circa 1,9 milioni a stagione a salire fino al 2023. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

