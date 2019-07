Cardiologia | al campus dell’Università di Catanzaro riuniti esperti nazionali ed

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si è concluso con la presenza di 450e di 3687 persone collegate in diretta il congresso ICOP 2019, organizzato dal Prof. Ciro Indolfi, Cardiologo e Presidente della Società Italiana di. Tanti i temi trattati: l’intelligenza artificiale, la prevenzione cardiovascolare, la fibrillazione atriale, l’infarto miocardico, le valvole cardiache impiantate per via percutanea, gli stent ed angioplastica coronarica. Tre importanti letture sono state affidate a top leader mondiali della. Il Prof. Patrick. W. Serruys dell’Imperial College London di Londra nella lettura dedicata alla memoria del Prof. Massimo Chiariello, ha presentato interessantissimi dati delle nuove tecniche di Imaging non invasivo con le quali i chirurghi in futuro effettueranno by-pass senza bisogno della coronarografia. Il Prof. Javier Escaned dell’Hospital Clinico San Carlo di Madrid, il Prof. ...