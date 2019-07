Camera | M5s annulla l’audizione della Sea Watch su richiesta della Lega Le altre ong

Maggioranza Lega-M5s battuta alla Camera : passa emendamento Pd in tema di giustizia. Seduta sospesa : Maggioranza battuta alla Camera e Seduta sospesa. In una votazione segreta per la modifica dell’articolo 315 del Codice di procedura penale, il governo è andato sotto per due voti, 242 contro 240. A passare contro il parere del governo un emendamento del Pd (Costa-Miceli) relativo alla proposta di legge avanzata da Fi che modifica il Codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione ...

Sea Watch invitata dal M5s alla Camera - l'ira di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : Il Movimento 5 stelle ha deciso di invitare mercoledì 3 luglio la ong tedesca Sea Watch alla Camera per una audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del decreto Sicurezza bis scatenando l'ira della Lega e di Matteo Salvini. Il sottosegretario al min

M5S - le deputate Giannone e Vizzini espulse dal gruppo alla Camera : Nuove espulsioni dal gruppo del M5S alla Camera. L'annuncio in un post sul blog delle Stelle: "Il MoVimento 5 Stelle deve andare avanti compatto. Lo richiedono le nostre regole e lo richiedono i milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia. Nessuno è al di sopra delle regole e chi le viola sarà sanzionato in proporzione alla gravità".Continua a leggere

Sicilia : allo Zingaro anche una riserva marina - la proposta del M5S alla Camera : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Il deputato del M5S Antonio Lombardo ha presentato alla Camera una proposta di legge per l’istituzione dell’area marina protetta dello Zingaro, in Sicilia. "Attualmente - spiega il parlamentare Siciliano – in quest’area esiste la riserva orientata nella parte terrestre.

Armi all’Arabia Saudita - ok della Camera alla mozione Lega-M5s per chiedere lo stop all’export verso Riyad ed Emirati : E’ stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5s-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen. Il testo è passato con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 astensioni. L'articolo Armi all’Arabia Saudita, ok ...

Ue - sì Camera a risoluzione Lega-M5S : 14.44 La Camera ha approvato con 287 voti a favore, 188 contrari e 33 astenuti la risoluzione di maggioranza, presentata da Lega e M5S, sulle comunicazioni del premier Conte in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Respinte le risoluzioni delle opposizioni. M5S e Lega impegnano il governo a "favorire una spirito di piena collaborazione e dialogo con le Istituzioni Ue" assicurando "sostenibilità delle finanza pubbliche" in un ...

Relatrice M5s del decreto sanità in Calabria accusata di conflitto d'interesse dall'opposizione : caos alla Camera : La deputata Dalila Nesci del Movimento 5 stelle accusata di conflitto di interessi dai suoi colleghi di Pd e Forza Italia, in Aula. Proteste e caos durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria, di cui è Relatrice. “Onestà onestà”, è il grido che iparlamentari delle opposizioni hanno intonato ripetutamente, durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria. alla base ...

Radio Radicale - nessuna proroga. Resta lo stop del M5S : scontri in Aula alla Camera : Per Radio Radicale sembra avvicinarsi la fine, dopo lo stop definitivo agli emendamenti di Lega e Pd al decreto Crescita, che chiedevano una proroga per la convenzione. Bagarre in commissione alla Camera, dopo che il veto del M5S, che ha fatto mancare l'unanimità. Per Giachetti è il quinto giorno di digiuno.Continua a leggere

Sindacati forza armate - Lega vota contro provvedimento M5s : maggioranza va sotto in commissione Difesa alla Camera : Il Movimento 5 Stelle vota in un modo, la Lega di Salvini in un altro. Risultato: la maggioranza va sotto e l’opposizione grida alla crisi di governo. È quanto accaduto in commissione Difesa alla Camera, dove si è votato sulla richiesta di accantonamento dell’articolo 10 del provvedimento di libertà sindacale delle forze armate. “Le frizioni tra Salvini e il ministro Trenta cominciano ad avere concrete ripercussioni parlamentari. La ...

