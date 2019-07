Camera | Fdi vuole dress code per le deputate | “Sembra Montecitorio beach” Presidenza

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La protesta del deputato di Fratelli d’Italia suldelle colleghe, a suo dire troppo scollato e poco idoneo nonostante il caldo, fa discutere laquasi più dei provvedimenti politici. Dopo che Federico Mollicone si è ufficialmente lamentato in Aula e ha deciso di fare un post su Facebook (con tanto di gallery poi rimossa dalla pagina), il tema è stato al centro del dibattito parlamentare del 3 luglio. Contro il deputato ha preso la parola l’ex presidente dellaLaura Boldrini (Leu): “Come se le donne”, ha detto, “debbano compiacere il senso estetico dell’onorevole, che si autoincarica di fare il moralizzatore”. Per il democratico Carmelo Miceli: “Così si umiliano le colleghe”. Per la vicepresidente M5s Maria Edera Spadoni: “Non spetta a un deputato decidere. Se modificare illo decide ...

