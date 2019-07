Calvizie | esiste la soluzione scientifica | caduta e alopecia | ecco come far ricrescere i

liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La speranza per la cura risolutiva dellasta tutta in una foto presentata all' intero mondo scientifico da un gruppo di ricercatori della California, che hanno immortalato due folti ciuffetti di peli neri cresciuti, forti e lucidi, sulla schiena geneticamente glabra di un topo di laboratori