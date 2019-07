Calendario Mondiali nuoto 2019 | tutte le date e gli orari giorno per giorno Programma

Nuoto - Calendario Mondiali 2019 : date - programma - orari e tv (compresi fondo - tuffi - sincro e pallanuoto) : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la capitale degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui Nuoto, pallaNuoto, Nuoto sincronizzato, tuffi e Nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per confermare gli ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : il Calendario delle gare in piscina. Programma - orari - date e tv : Dal 21 al 28 luglio 2019 andrà la 18esima edizione dei Mondiali di Nuoto in vasca lunga a Gwangju (Corea del Sud). L’evento clou dell’anno della piscina tra le corsie, ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà un banco di prova importante per i nuotatori, pronti a centrare la top-3 iridata e regalare grandi emozioni. La Nazionale italiana, reduce dalla folgorante rassegna continentale a Glasgow (Gran Bretagna), vuol confermarsi ...

Nuoto - Calendario Mondiali 2019 : date - programma - orari e tv : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la capitale degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui Nuoto, pallaNuoto, Nuoto sincronizzato, tuffi e Nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per confermare gli ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Inizieranno ufficialmente oggi con i primi allenamenti e la cerimonia di apertura i Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda (Brescia): la rassega iridata vedrà iniziare le gare domani, martedì 2 luglio, per concludersi mercoledì 10. Dal 2 al 4 le gare di trap, il 5 le prove di double trap e l’inizio dello skeet, mentre 6,7, 9 e 10 luglio saranno dedicati ancora allo skeet. Le dodici finali verranno trasmesse in diretta streaming sui ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Il sipario è pronto ad essere tolto: i World Roller Games 2019 fra qualche giorno saranno realtà. Nella kermesse internazionale che abbraccia tutti gli sport su rotelle, uno spazio importantissimo lo avrà l’Hockey pista che in quel di Barcellona – location della manifestazione – ha sicuramente uno dei luoghi sacri della disciplina stessa e vedrà assegnarsi il titolo mondiale. Andiamo quindi a scoprire il calendario del torneo ...

Mondiali di calcio femminile : Calendario - orari e dirette tv. Italia eliminata dall'Olanda : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : Calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Hockey pista - Mondiali U19 : i convocati e il Calendario dell’Italia di Enrico Mariotti : Anche se la cerimonia d’apertura dei World Roller Games 2019 è fissata per il 4 luglio prossimo, a Barcellona e dintorni ci sarà già qualcuno che da oggi inizierà a mettere su i pattini e a impugnare per cominciare le competizioni in terra catalana. E’ il caso dei ragazzi della categoria Under 19 dell’Hockey pista, che vivranno il Mondiale di categoria in un posto sacro per questa disciplina. L’Italia, dal canto suo, non ...

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : Calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Mondiali pallanuoto 2019 : Calendario Italia maschile e femminile : Mondiali pallanuoto 2019: calendario Italia maschile e femminile Ci avviciniamo sempre di più ai Mondiali pallanuoto 2019. Quello maschile, giunto alla XVII edizione, inizierà il 15 luglio e si concluderà il 27, mentre la XIII edizione di quello femminile si disputerà dal 14 al 26 luglio. LEGGI ANCHE: Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri Mondiali pallanuoto: Italia maschile Sorteggiati a ...

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : Calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Mondiali nuoto 2019 : data - Calendario e chi sono gli azzurri : Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri La XVIII edizione dei Campionati Mondiali di nuoto si svolgerà dal 12 al 28 luglio 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. 20 gli italiani in gara. Mondiali nuoto 2019: Chi sono gli azzurri L’evento clou dell’anno della piscina tra le corsie, ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà un banco di prova importante per i nuotatori, pronti a centrare la top-3 iridata e regalare ...

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : Calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : Calendario - date - programma - orari e tv. Come seguire l’evento - c’è l’Italia : I Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno, la prima edizione della rassegna iridata di categoria si preannuncia altamente appassionante e avvincente con alcuni dei migliori giovani del Pianeta pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. Il format è molto particolare, i turni di qualificazione serviranno anche per definire le classifiche delle gare a squadre e dei concorsi ...