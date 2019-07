Caldo | le temperature “tropicali” tengono svegli 12 milioni di italiani | cosa mangiare

Cambiamenti climatici - rischio Caldo record cinque volte più alto : “Senza azioni urgenti - in Francia temperature fino a +50°C entro la fine del secolo” : L’aumento della “concentrazione di gas serra nell’atmosfera provoca temperature record superiori di 2°C, invece di 1°C senza cambiamento climatico. Ciò vuol dire che un evento meteo si aggiunge ad una tendenza climatica la cui frequenza aumenta”, spiega François-Marie Breon, ricercatore francese dell’Institut Pierre-Simon Laplace, citato da Le Figaro. Secondo i ricercatori, questa tendenza alle ondate di caldo è ...

Caldo - temperature bollenti in Umbria : Foligno e Orvieto le città più roventi con +39°C : Con +39,1°C Foligno e Orvieto si confermano ancora le città più calde dell’Umbria, stando ai valori registrati dalle stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale. Ma il grande Caldo si è fatto sentire in tutta la regione, con temperature registrate comprese un po’ ovunque tra +32°C e +38°C. A Perugia il picco odierno e’ stato di +36,6°C, a Terni di +35,7°C. Bastia Umbra con +37,8°C e’ ...

Caldo record - battuto il 2003 - vittime - blackout e temperature incredibili : Roma - Il 27 giugno 2019 resterà a lungo negli annali della meteorologia come il giorno più Caldo di sempre per diverse città d'Italia. Frantumati molti record del 2003 anche dei mesi di luglio e agosto. La pianura padana come una gigantesca piastra per arrostire hamburger ha fatto registrate temperature comprese tra i 37 e i 42°C ma il Caldo intenso si è fatto sentire anche in quota sulle Alpi con temperature che a ...

Caldo africano a Roma - temperature a ridosso dei +40°C per il secondo giorno consecutivo [FOTO] : Nel Sud della Francia fa molto più Caldo, ma anche la nostra Capitale non scherza. Infatti dopo i +38°C di ieri, oggi Roma ha raggiunto i +37°C per il secondo giorno consecutivo di Caldo africano: i turisti hanno avuto difficoltà, prendendo d’assalto le fontane come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Caldo, situazione drammatica in tutt’Europa: clamorosi +46°C in Francia, nuovo record di sempre. Morti in ...

Ondata di Caldo africano - in Piemonte è stato il giorno più Caldo da 62 anni : temperature elevatissime in montagna : Ieri è risultato in Piemonte il giorno piu’ caldo in assoluto degli ultimi 62 anni, superando il record registrato l’11 agosto 2003. In particolare, segnala l’Arpa Piemonte, “il contributo maggiore al primato tecnico assoluto è stato dato dalle stazioni termometriche situate in località montane e pedemontane nordoccidentali, mentre sui settori pianeggianti l’11 agosto 2003 ha mantenuto il record. L’11 agosto ...

Ondata di Caldo in Europa : perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal meteo al clima - alla salute : L’Europa è alle prese con una storica Ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’Ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria ...

Caldo da record - bollino rosso per le città al centro-nord : temperature tra i 32° e 38°C : Estate rovente in questi ultimi giorni di giugno con temperature che oggi, venerdì 28 giugno 2019, arriveranno a sfiorare ben quaranta gradi centigradi in diverse città della penisola. Da domani, però, il Caldo e l'afa potrebbero offrire una breve tregua agli italiani con temperature che non saranno superiore ai 35. Merito o colpa dell'anti-ciclone nord-africano che in questi giorni ha 'colpito' numerosi paesi dell'Europa centro-occidentale, ...

Caldo - temperature fino a 42 gradi : 16 città da bollino rosso : Caldo, temperature fino a 42 gradi: 16 città da bollino rosso Ieri le temperature elevate hanno provocato tre morti: un clochard 69enne nei pressi della stazione Centrale di Milano, un anziano nelle campagne di San Benedetto del Tronto e un'altra persona nel Veronese (LE PREVISIONI ) Parole chiave: ...

Meteo - ancora temperature record - ma da domani il Caldo offrirà una tregua : Anche oggi le temperature sfioreranno i 40 gradi in diverse zone d'Italia, anche se da domani il caldo potrebbe offrire una leggera tregua e le massime non supereranno i 35 gradi.

Ondata di Caldo africano - frantumati tantissimi record al Nord : temperature mai viste - tutti i DATI : La giornata di Giovedì 27 Giugno 2019 verrà ricordata a lungo per la storia meteorologica dell’Italia: rimarrà per sempre una di quelle date cerchiate di rosso nel calendario degli annali climatologici del nostro Paese. Come le Previsioni Meteo avevano ampiamente preannunciato, sono stati battuti numerosi record di caldo a testimonianza che s’è trattato di un’Ondata di calore senza precedenti nella storia degli ultimi secoli ...

Caldo africano - record e temperature di oltre +40°C in Piemonte : ieri la giornata più calda di giugno con +30°C di media : temperature di oltre +40°C nel sud del Piemonte, +38°C nel centro di Torino. In attesa dei dati definitivi, l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, riporta che la giornata di ieri risulta la più calda del mese di giugno in Piemonte, dopo aver battuto un record che durava da 62 anni. “L’alta pressione con i valori massimi sulla Francia, sta determinando sul territorio Piemontese un’anomalia termica di ...

Caldo : Padova - temperature elevate bloccano il tram : Padova, 27 giu. (AdnKronos) - Le straordinarie elevate temperature esterne di questi giorni stanno causando il blocco dei sistemi di climatizzazione dei tram a Padova. Per questo motivo vengono tolti dalla circolazione e inviati all’officina di manutenzione. Per ragioni di comfort sia dei passeggeri

Caldo estremo in Veneto : a Padova tram bloccati dalle alte temperature : Le straordinarie elevate temperature esterne di questi giorni stanno causando il blocco dei sistemi di climatizzazione dei tram a Padova. Per questo motivo vengono tolti dalla circolazione e inviati all’officina di manutenzione. Per ragioni di comfort sia dei passeggeri che dei conducenti non è quindi possibile effettuare il servizio. Le corse sono comunque garantite con un servizio sostitutivo di bus. Domani mattina il servizio tramviario ...

Caldo africano - temperature elevate in Umbria : Orvieto città più bollente +40°C [DATI] : Se nelle regioni alpine sono stati raggiunti valori record nella giornata odierna, il Caldo africano sta facendo sentire i suoi effetti anche su tutta l’Umbria. Oggi la regione più calda della regione è stata Orvieto, dove il sistema di rilevazione del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato +39,7°C poco dopo l’ora di pranzo. Nonostante fosse la zona occidentale l’area più esposta al forte Caldo, anche il resto ...