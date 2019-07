Calcolo giorni di ferie festivi | come considerare i giorni rossi in calendario

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019)diinL’estate è arrivata e,ogni anno, i lavoratori pensano a quando andranno in vacanza. Leretribuite sono un diritto assicurato ai lavoratori dal terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione. Per legge, i datori di lavoro hanno l’obbligo di concedere due settimane consecutive di, nell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. Ecco la risposta ad alcune domande relative al conteggio deispettanti.di: si contano il sabato e la domenica? Naturalmente questa domanda interessa esclusivamente quei lavoratori che hanno dei turni che vanno dal lunedì al venerdì, per cui quindi sabato e domenica sono da considerarsidi riposo. A tal proposito bisogna rilevarele regole varino molto tra i vari CCNL; in generale, però, nei contratti ...

cuordimelaa : io che faccio il calcolo dei giorni in cui dovrebbe venirmi il ciclo in modo che non interferisca con i miei impegni - crisY89_ : @Uncielodistars Ah ma allora sei pure di coccio oltre al fatto che hai problemi di memoria. Abbiamo parlato per mes… - GiuseppeDiGraz3 : @QRepubblica @Sansonetti Quando non si hanno le basi giuridiche bisogna stare zitti: di quale operazione di soccors… -