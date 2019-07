Calciomercato | Veretout vicino alla chiusura con una squadra italiana | non è il Napoli

Calciomercato Milan - ultime notizie : fatta per Hernandez - ora Veretout : Calciomercato Milan, ultime notizie: fatta per Hernandez, ora Veretout Dopo il provvedimento disciplinare che l’UEFA gli ha imposto, per il Milan è tempo di costruire la nuova squadra da mettere a disposizione del neo allenatore Marco Giampaolo. I rossoneri sono attualmente una delle squadre più attive sul mercato e di seguito vi riportiamo le ultime notizie in merito. Calciomercato Milan: Il problema dell’ufficialità Per ...

Calciomercato mercoledì 3 luglio : Bayern su Cancelo. Milan-Veretout - stretta finale. Napoli su Elmas : Calciomercato 3 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi mercoledì 3 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Bayern Monaco sarebbe piombato con forte decisione su Cancelo. Il terzino portoghese, valutato circa 60 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo del club tedesco. La Juve mediterà il da […] L'articolo Calciomercato mercoledì 3 luglio: ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Novità Veretout e Andersen - nomi Verona - centrocampista per il Genoa : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. NOVITA’ PER Veretout, Andersen E NON SOLO – Non si ferma il Calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore ...

Le ultime trattative di Calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Calciomercato Napoli : dopo Manolas ora si punterebbero Lozano - Veretout e James : Il Calciomercato estivo è ufficialmente aperto. I club della Serie A hanno iniziato le trattative per acquistare i giocatori che hanno osservato durante l'intera stagione calcistica e che ritengono adatti alla propria squadra. Tra le società più attive in Italia vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. dopo aver acquistato Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, la società partenopea ha messo a segno un altro importante colpo in ...

Calciomercato Napoli News/ Dopo Manolas - Veretout a una condizione - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, ultime notizie lunedì 1 luglio 2019: Manolas ufficiale a 36 milioni, Jordan Veretout solo se parte Allan.

Calciomercato Roma : nel mirino Nedelcearu - Bartra - Veretout e Perin (RUMORS) : Il Calciomercato della Roma non è ancora iniziato ufficialmente, ma sono tanti i rumors delle ultime ore che riguardano la società capitolina. La Roma ha intenzione di effettuare un deciso restyling alla rosa in vista del campionato di serie 2019-20. La prima mossa è stata fatta scegliendo un allenatore straniero, Paulo Fonseca. L'ex tecnico dello Shakhtar ama giocare con il 4-2-3-1 e la società dovrà cercare le pedine adatte per questo modulo. ...

Calciomercato - asse Napoli-Fiorentina : da Veretout a Inglese - tutti i nomi in ballo : asse di Calciomercato tra Napoli e Fiorentina, le due squadre sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione, in particolar modo attivissima la società del presidente De Laurentiis. Per il centrocampo ritorno di fiamma per Veretout, finito nel mirino anche del Milan il club viola spinge per una cessione al club azzurro perchè interessata a diverse contropartite del Napoli. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Calciomercato Roma – Scatto per Veretout - superato il Milan : la Fiorentina però non fa sconti sul prezzo : La Roma supera il Milan nella corsa a Veretout: i giallorossi pronti a chiudere, nonostante gli ultimi tentativi di ammorbidire le richieste della Fiorentina che sembra inamovibile Il Milan continua a muoversi con incertezza sul mercato e dopo l’inserimento dell’Inter su Sensi, resta a guardare quello della Roma su Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace molto al neo allenatore giallorosso Fonseca che ha dato disposizione di ...

Calciomercato Roma - previsto un incontro con l’agente di Veretout : il Milan pronto a tirarsi fuori : Il club giallorosso incontrerà il procuratore di Veretout per trovare l’intesa sull’ingaggio, si raffredda invece la pista Milan La Roma fa sul serio per Jordan Veretout, individuato come obiettivo principale per il centrocampo di Fonseca. Lunedì, secondo Gianlucadimarzio.com. il club giallorosso incontrerà l’agente del calciatore, per provare a raggiungere un’intesa sulla durata del contratto e ...

Calciomercato Milan - Maldini e Boban lavorano per centrocampo e attacco : ipotesi Veretout e Kramaric : Calciomercato Milan – Maldini e Boban, in attesa delle ufficialità di Massara e Giampaolo, lavorano già al mercato. Incontro con l’agente Mario Giuffredi per parlare di Veretout e Mario Rui. Il centrocampista francese è gradito a Giampaolo, ma su di lui è forte la concorrenza di Napoli e Roma. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per liberarlo. Le parole di Giuffredi all’uscita da Casa Milan lasciano qualche spiraglio: ...

Calciomercato Milan - i rossoneri sarebbero in vantaggio per Veretout : Buone notizie per il Calciomercato del Milan. Jordan Veretout sarebbe ogni giorno più vicino a vestire la maglia rossonera. Ieri i dirigenti del club meneghino hanno incontrato l’agente del giocatore Mario Giuffredi che avrebbe confermato la volontà del suo assistito di trasferirsi a Milano. Sarebbe così stata sorpassata la concorrenza di Napoli e Roma, interessate al centrocampista secondo i rumors di mercato degli ultimi giorni. Le alternative ...

Calciomercato Milan : Veretout - Torreira e Sensi 'caldi' - è caccia al regista : Il Calciomercato del Milan si muove a centrocampo. Il gioco del nuovo tecnico Marco Giampaolo (settimana prossima sarà ufficializzato dopo l'addio alla Samp) non può prescindere da un regista di ruolo e tre sono al momento i nomi più caldi: Jordan Veretout, Lucas Torreira e Stefano Sensi. Un giocatore di fosforo in mediana è assolutamente necessario visto che Biglia, l’unico con le giuste caratteristiche con i suoi 33 anni e un contratto da tre ...

Calciomercato Roma - i primi nomi da regalare a Fonseca : dai fedelissimi dello Shakhtar a Veretout : Calciomercato Roma – La Roma riparte da Paulo Fonseca. L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Iniziano a circolare i primi nomi per il mercato. A dirigere le operazioni è atteso Gianluca Petrachi, ds del Torino. Il tecnico portoghese punterà forte sul 4-2-3-1 e i ruoli principali in cui intervenire sono la mediana, la fascia sinistra e la prima punta, oltre al portiere. Dato ...