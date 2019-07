Calciomercato | le notizie di oggi – Novità Veretout e Andersen | nomi Verona

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019)– Si è conclusa un’altra giornata di. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Ledipiù importanti di. NOVITA’ PERE NON SOLO – Non si ferma il, ecco tutte le ultime. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. Incontro tra Fiorentina e Milan, continua il pressing dei rossoneri per il centrocampista, si è parlato anche di due calciatori che potrebbero fare percorso inverso (LE ULTIME TRATTATIVE) IPER IL– Dopo la promozione nel campionato di Serie A l’Hellassi tuffa sul mercato con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e raggiungere la salvezza. La squadra può contare su una buona base ma avrà bisogno ...

tvdellosport : ??| Paolo #Maldini e Ricky #Massara hanno appena terminato il proprio incontro con la dirigenza della #Fiorentina!… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Marchisio verso l'addio allo Zenit: trattativa in corso per la risoluzione del contratto ? - GoalItalia : Non solo il PSG, Guardiola ci riprova: Bonucci potrebbe finire al Manchester City ?? -