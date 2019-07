Calciomercato Juventus | Sessegnon ed Eriksen colpi per il 2020 | a parametro zero

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe diventare una contropartita per arrivare a Pogba : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ...

Calciomercato Juventus : Paratici vuole svaligiare la Premier League : Calciomercato Juventus: Paratici guarda al mercato inglese Il mercato estivo della Juve è appena entrato nel vivo, ma Paratici, dopo aver chiuso i colpi Rabiot e Ramsey sul mercato degli svincolati di lusso, sta preparando già diversi assalti in vista dell’appuntamento delle scadenze di contratto che matureranno il 30 giugno 2020. Il nome principale è […] More

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Buffon : domani le visite mediche : Gigi Buffon torna alla Juventus dopo una stagione passata a difendere i pali del Paris Saint-Germain: dopo le visite mediche di domani arriverà la firma su un contratto di un anno La notizia era nell’aria da diversi giorni, mancava solo la conferma Ufficiale: Gigi Buffon tornerà alla Juventus. Il club bianconero ha fissato nella giornata di domani le visite mediche, poi l’ex portiere e capitano bianconero tornerà a difendere i pali della ...

Calciomercato Juventus - domani le visite mediche di Buffon : il portiere torna in bianconero dopo una stagione : Calciomercato Juventus – Gianluigi Buffon sempre più vicino al ritorno alla Juventus. dopo una sola stagione il portiere tornerà a vestire bianconero. visite mediche previste domani al J Medical prima della firma sul contratto che lo legherà per un anno alla Juventus.L'articolo Calciomercato Juventus, domani le visite mediche di Buffon: il portiere torna in bianconero dopo una stagione sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato : la Juventus vorrebbe chiudere l'affare De Ligt in questa settimana : La Juventus dopo aver messo a segno i colpi Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Luca Pellegrini sta proseguendo il lavoro per regalare altri importanti rinforzi a Maurizio Sarri. Al momento Fabio Paratici sembra concentrato soprattutto sulla trattativa per arrivare a Matthijs De Ligt. La Juve, secondo Sky Sport, vorrebbe chiudere entro questa settimana la trattativa con l'Ajax per l'olandese: infatti, si starebbero definendo alcuni dettagli e in ...

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

Calciomercato Juventus news/ Il Bayern vuole Cancelo : pronti 60 mln - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus news: Ultime notizie 3 luglio. La squadra bianconera continua nelle sue operazioni estive: ecco tutte le voci e indiscrezioni.

Calciomercato Juventus - piacerebbe il giovane McNeil del Burnley - prezzo 35 milioni : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con una strategia che sembra molto delineata da parte della dirigenza bianconera: affidarsi a giovani di qualità. A parte Ramsey (classe 1990), gli arrivi di Luca Pellegrini (classe 1999), di Rabiot (classe 1995), quello non ancora ufficializzato di Demiral (classe 1998) e quello probabile di De Ligt (classe 1999) dimostrano tale volontà dei bianconeri. L'investimento sui giovani prosegue ...

Calciomercato Juventus : da Trippier a Chiesa - i nomi dei possibili rinforzi : Sono giorni davvero caldi per il Calciomercato in casa Juventus. Nonostante siamo ancora agli inizi del mese di luglio, il club bianconero si è già mosso in anticipo per rinforzare la propria squadra. Già ufficiali gli arrivi a parametro zero di due campioni, i centrocampisti Rabiot e Ramsey, oltre a quello di Luca Pellegrini, terzino sinistro di belle speranze (che probabilmente andrà in prestito). Ma altre mosse paiono attendere il club ...

Calciomercato Juventus : de Ligt prossimo colpo - Icardi avrebbe scelto i bianconeri : Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui ...

Calciomercato Juventus Marchisio : il ritorno del Principe non è un sogno : Calciomercato Juventus Marchisio: torna il Principe? Da ieri pomeriggio Claudio Marchisio da ieri pomeriggio è un giocatore libero, dopo aver rescisso il proprio contratto con lo Zenit di Pietroburgo. Da svincolato potrà accasarsi ovunque: basta e avanza, tutto ciò, per far sognare al popolo bianconero un ritorno a Torino che avrebbe del clamoroso. Calciomercato Juventus […] More

Calciomercato Juventus : Ronaldo centravanti - gli altri 9 sarebbero tutti in vendita : Il Calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo anche in uscita. Maurizio Sarri ha deciso di puntare tutto su Cristiano Ronaldo e su di lui costruire l’attacco e, forse, tutta la squadra della sua prima avventura in bianconero. Una bella notizia per il portoghese, che potrà tornare a giocare più vicino alla porta avversaria, una pessima novità per tutti gli altri centravanti in rosa che ad oggi potrebbero lasciare Torino. Sicuri ...

Calciomercato Juventus Chiesa : ecco le richieste della Fiorentina : Calciomercato Juventus: Enrico Chiesa è e resta l’obiettivo numero uno per dare brio all’attacco, ma la Fiorentina non molla la presa sul proprio giocatore, rendendo particolarmente ardua a Paratici l’impresa di portare a Torino il giocatore della nazionale. Secondo il sito Calciomercato.it non sarà facile per la Juve strappare Federico Chiesa alla società viola: probabilmente […] More

Calciomercato Juventus news/ Perin rifiuta Benfica e Porto - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.