Calciomercato incredibile | già sei acquisti dai 70 milioni in su

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non era mai successo che in una finestra diestivo sei giocatori superassero tale cifra: e le trattative sono appena iniziate…“powered by Goal”Una giornataper iltra Premier League e Liga, che segna nuovi record di spesa. Era solo questione di tempo, ma vedere tali cifre così importanti, pesanti e roboanti essere ufficializzate è comunque un colpo per gli occhi. E una dimostrazione di forza, stavolta operata da Manchester City e Atletico Madrid.Un domino di, visto che l’Atletico Madrid ha potuto mettere sul piatto 126di euro per Joao Felix dopo aver ceduto due suoi giocatori a cifre incredibili: Lucas Hernandez è del Bayern per 80già da tempo, Rodri del Manchester City per 70 dopo il pagamento odierno della clausola.Atletico Madrid ricchissimo e capace di consegnare a Simeone una squadra rinnovata ...

