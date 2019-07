Calciomercato Barcellona | il giapponese Abe nel mirino | c’è l’offerta ai Kashima Antlers

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ilè disposto a pagare la clausola di Hiroki Abe, attaccante 20enne dei, miglior giovane del Giappone nel 2018.“powered by Goal”Potrebbe arrivare dal Giappone il nuovo colpo in prospettiva del, che allarga i propri orizzonti di mercato e punta il 20enne Hiroki Abe , talento deigià nominato miglior giovane del 2018 in patria.Secondo quanto riferito da ‘As’, ilha già presentato una prima offerta al clube si è detto disposto a pagare la clausola di rescissione. L’ultima scelta spetta dunque al giocatore, che potrebbe sbarcare in Spagna in un palcoscenico totalmente diverso.Nonostante la giovane età, Abe ha già collezionato 48 partite nel campionatosegnando anche quattro goal, che gli hanno permesso di esordire anche in Nazionale lo scorso 17 giugno in occasione della Copa America ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Besiktas, offerta per #Boateng: la decisione del #Barcellona sul riscatto ?? - SkySport : ? Calciomercato #Juve ? #DeLigt e #Piquè si vedono in vacanza: ???? Il #Barcellona non si arrende #SkySport… - KolumbusCms : Calciomercato Inter, scambio Nainggolan-Vidal: ecco la pazza idea! I nerazzurri e il Barcellona ci pensano: il cile… -