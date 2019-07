Calciomercato Atalanta | tutti pazzi per Duvan Zapata | la situazione

forzazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2019) 28 reti in stagione tra coppe e Serie A con la maglia dell’per, divenuto uomo mercato. Tanti i club che hanno messo gli occhi sul centravanti colombiano tra Italia ed estero. Stando a quanto riferito da ‘Don Balon’ l’ex napoletano avrebbe già ricevuto offerte provenienti da Italia, Germania, Inghilterra ma anche Spagna. Secondo la testata iberica il Valencia di Marcelino García Toral è molto interessato a rinforzare il proprio attacco per fronteggiare al meglio il prossimo impegno in Champions League. Al momento manca un prezzo di partenza per l’ex Udinese anche se il Valencia sarebbe disposto a mettere sul piatto per il calciatore un ingaggio elevato da 4 milioni di euro a stagione con tre anni di contratto. Leggi anche :, Veretout vicino alla chiusura con una squadra italiana, non è il Napoli, laFOTO ...

