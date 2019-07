Calcio | Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21 Ripartire dopo la

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019)le dimissioni di Luigi Di Biagio in seguito alla disfatta dell’Europeo, la FIGC ha comunicato questa mattina la scelta dicomeallenatore21. La decisione si inserisce in una volontà di continuità con l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’19, secondo posto all’Europeo 2018, e dell’20, sconfitta in semifinale nel Mondiale 2019. Ilvicentino comincerà il proprio percorso con la prima giornata delle Qualificazioni all’Europeo 2021 in programma a settembre e ritroverà verosimilmente molti dei giocatori allenati nell’ultima esperienza mondiale, considerato il fisiologico rinnovamento generazionale che investirà il gruppo. Formatosi nel settore giovanile del Chievo,ha vissuto anche una stagione in Serie A nel 2012-2013 in qualità di secondo ad Eugenio Corini, per poi ...

