Bulli condannati a 4 anni ​per il reato di tortura | è la prima volta in Italia

ilgiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Francesca Bernasconi La banda di ragazzini aveva legato e seviziato un coetaneo, dopo averlo rinchiuso in un garage a Varese Per lain, i giudici hanno emesso una sentenza che condanna gli imputati per ildi. Oggi, il tribunale di Milano ha giudicato colpevoli i quattro ragazzi di 15che avevano segregato e picchiato un coetaneo in un garage di Varese. Tre di loro sono statia 4e 1200 euro di multa, mentre il quarto dovrà scontare 4e 6 mesi e versare 1500 euro di multa. Nel novembre del 2018 la vittima era stata avvicinata da alcuni ragazzi che conosceva di vista e che lo avevano convinto a seguirli fino in un garage delle Bustecche, a Varese. Ma, unaarrivati lì, la banda aveva legato il 15enne ad una sedia con dei cavi elettrici e, dopo averlo fatto spogliare, lo avevano picchiato per ore, usando un ...

Corriere : Quindicenne seviziato nel box, quattro anni ai bulli: è la prima condanna per «tortura» in Italia - domasibarita : RT @Corriere: Quindicenne seviziato nel box, quattro anni ai bulli: è la prima condanna per «tortura» in Italia - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Quindicenne seviziato nel box, quattro anni ai bulli: è la prima condanna per «tortura» in Italia -