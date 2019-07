Brescia | vittima tentata violenza | ' nessuno ci ha soccorse'

liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "Vogliamo valutare se in quanto successo ci siano state delle omissioni e verificare se si possano ravvisare degli elementi di reato e, nel caso, presentare denunce contro ignoti per non aver aiutato queste ragazze". E' quanto afferma all'Adnkronos l'aavvocato Benedetto

VoceCamuna : Incidente stradale, alle 11:30, sulla Statale 42 all'altezza della galleria di #CapoDiPonte: una vittima e di tre f… - allnews24eu : Sellero, infortunio sul lavoro: operaio 58enne in gravi condizioni - AllNews24 - Un operaio di 58 anni è in gravi… - pierobiasca : RT @gianu62_: L’esito dell'appello per il pestaggio di Paolo Scaroni, tifoso del Brescia vittima nel 2005 di una violenta aggressione delle… -