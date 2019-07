Boxe – Baldamura sfida Morrison al Pietrangeli per il titolo internazionale silver WBC

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Emanuele Blandamura è pronto perre Marcusnella grande riunione dell’11 luglio a Roma L’11 luglio, allo stadio Nicolapresso il Foro Italico di Roma, l’ex campione d’Europa dei pesi medi Emanuele Blandamura (39 anni, 29 vittorie e 3 sconfitte) sfiderà l’inglese Marcus(26 anni, 20-3) per il vacanteWBC. Il vincitore occuperà una posizione alta nella classifica del World Boxing Council e potrà ambire a traguardi ancora più prestigiosi. Emanuele si sta allenando da oltre un mese con il suo team per aggiungere un altroal suo curriculum pugilistico. Lasciamo che sia lui a raccontarci come procede l’allenamento. Emanuele, mancano pochi giorni al match. Sei al top? “Credo di si, anche se devo ancora perdere un paio di chili per rientrare nel limite dei pesi medi. Mi alleno tutto l’anno e quindi non peso mai troppi ...