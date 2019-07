Bolletta Tim 28 giorni | conciliazione rimborso | promozione al posto dei soldi

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019)Tim 28aldeiContinuano a far discutere le formule compensative proposte da Tim e dalle altre compagnie in cambio dei rimborsi liquidi o in fattura per le bollette a 28. Una battaglia che le compagnie hanno perso e c’è grande attesa per domani, giovedì 4 luglio, quando il Consiglio di Stato pronuncerà le motivazioni che l’hanno portato a respingere la richiesta di sospensiva dei rimborsi avanzata dagli operatori. Intanto, Tim e le altre si sono date da fare, accogliendo la richiesta dell’Agcom di cominciare ad avviare la procedura per i rimborsi. E loro lo hanno fatto, tramite formule compensative che però sembrano celare alcune problematiche. Formule compensative Tim Tra le compagnie che hanno fatto più discutere i suoi clienti c’è sicuramente Tim. Un lettore, tale Alessandro Bonora, ha scritto a Il ...

LisaValuyskaya : @TIM_Official Mi serve il codice di migrazione per la mia linea. Secondo la delibera @AGCOMunica va fornito entro 2… - SalvatoreAmeli1 : @TIM_Official Buonasera, sono 4 anni che paghiamo l'elenco telefonico sulla bolletta e non lo consegnano - martina_gnd : Nonostante abbia sempre avuto bolletta elettronica e addebito diretto in banca, la tim mi ha inviato anche per post… -