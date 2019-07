BMW X6 - Tolti i veli alla Suv coupé

quattroruote

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Con larrivo sul mercato della nuova X5 la BMW ha aggiornato anche la sorella dal look più sportivo, la X6, presentandone una nuova generazione. Dopo soli 12 anni dal suo debutto in società la Suvè giuntaterza serie: la versione uscente, la F16, è infatti rimasta in vendita per soli cinque anni. Ora, con la stessa meccanica e le stesse tecnologie della sport utility, la X6 si prepara a entrare in una nuova era. Come da tradizione sarà costruita negli Stati Uniti, più precisamente nella fabbrica di Spartanburg (come la prima generazione, la seconda era assemblata a Greer, sempre nel South Carolina) e debutterà sui mercati internazionali a novembre. Il doppio rene è (anche) retroilluminato. Il ricambio generazionale ha portato le dimensioni a lievitare leggermente. La nuova X6 è lunga 4.935 mm (26 in più della precedente), larga 2.004 mm (+15) e alta 1.696 mm (-6): il passo è ...