Bmw X6 | ecco il terzo capitolo Più grande e high-tech – FOTO

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Quasi in scia al debutto della X5, BMW toglie i veli alla nuova generazione della X6, giunta alla sua terza edizione: il modello primigenio debuttò 12 anni fa, introducendo nel segmento premium superiore il concetto di sport utility col tetto sfuggente, in seguito replicato da tutta la diretta concorrenza. La nuova versione della X6 cresce leggermente nelle dimensioni: ora è lunga 4,93 metri, mentre il passo si allunga di 4 cm a 297 totali. Il bagagliaio offre una capacità di carico che oscilla fra 580 a 1.530 litri. Il linguaggio stilistico è fortemente mutuato dalla X5, da cui arrivano anche i proiettori luminosi con tecnologia laser, che permettono di illuminare la strada fino a mezzo chilometro di distanza. All’interno la disposizione dei pulsanti in plancia è più razionale: spiccano in particolar modo i due schermi da 12,3″, adibiti alla strumentazione tachimetrica e al ...

