Bimba morta a Venezia | la straziante lettera del papà di Cecilia | «È stata solo colpa mia»

Bimba di 7 anni morta durante una gita sul fiume Reno : si fa avanti l’ipotesi del malore : È stata forse colta da un malore improvviso Blessing Okojie, la Bimba di 7 anni, nata in Italia ma di origini nigeriane, morta ieri mentre era in gita con la parrocchia al parco fluviale di Molino del Pallone, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, sulle rive del fiume Reno. Non è infatti scontato che la causa del decesso sia l'annegamento. Attesa per i risultati dell'autopsia.Continua a leggere

Bimba di cinque anni morta annegata mentre faceva il bagno : è l’ennesima vittima di questi giorni : Una Bimba di cinque anni è morta oggi, poco prima delle 13, mentre faceva il bagno nel fiume Reno in località Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. In base a quanto riferito, la piccola si trovava in compagnia di alcuni familiari e sarebbe annegata: a nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Ed è solo l’ultimo caso di annegamento avvenuto in questi giorni in Italia. Sempre oggi è morta ...

Anestesia per il dente del giudizio alla madre... la Bimba nasce morta : Dopo l'intervento la donna ha iniziato ad accusare fitte al ventre. Trasportata in ospedale, è stata indotta al parto. Ma la bimba è nata morta. I genitori hanno sporto denuncia. Il dente del giudizio non le dava tregua. Il dolore era troppo forte, così ha deciso di rivolgersi al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnago (Verona). Lì i medici hanno subito scartato l'idea di un'estrazione del dente visto che la paziente era al settimo ...

Bimba 8 MESI MORTA A NOCERA "STRANGOLATA"/ Padre arrestato - restano dubbi sulla madre : Piccola BIMBA di 8 MESI MORTA a NOCERA Inferiore, Salerno,: 'strangolata e lesioni'. arrestato il Padre di Jolanda, crescono dubbi sulla madre Imma

“Ripetuti maltrattamenti” - così è morta a otto mesi la Bimba di Nocera : L'accusa e' pesantissima: omicidio volontario aggravato della figlia di appena 8 mesi, deceduta la notte tra venerdi' e sabato scorsi, nell'Agro Nocerino Sarnese. E, secondo la Procura di Nocera Inferiore (Salerno), a commetterlo, sarebbe stato il padre Giuseppe Passariello, che ora e' in carcere. La madre della piccola, Immacolata Monti, e' indagata, con la stessa accusa. Gli inquirenti ritengono che l'uomo, un 37enne, sia gravemente indiziato ...

Arrestato il padre della Bimba di 8 mesi morta a Salerno : Giuseppe Passariello è in custodia cautelare nel carcere di Salerno per pericolo di fuga. La madre rimane indagata. È stato Arrestato Giuseppe Passariello, il padre della piccola di 8 mesi morta nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La bambina era arrivata al pronto soccorso Umberto I di Nocera con diverse ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. L'uomo di 37 anni è in custodia cautelare nel ...

Bimba morta - genitori indagati : «Jolanda era una bambola» : SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Una confezione di fiori bianchi adagiata davanti all'uscio di casa. Un altro mazzetto appoggiato al pomello in ottone della porta di ingresso, chiusa, sbarrata,...

Bimba di due anni trovata morta in casa : uccisa a coltellate : Una bambina di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di Cremona. Quando sono intervenuti i carabinieri, accanto alla piccola c'era il padre, a sua volta ferito...