Biglietti in prevendita per il concerto di Antonello Venditti al Mediolanum Forum di

Thirty Seconds To Mars a Rock in Roma - scaletta e ultimi Biglietti in prevendita : Thirty Seconds To Mars a Rock in Roma stasera, in concerto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. La band guidata da Jared Leto arriva in Italia per la serie di 4 concerti nella penisola a partire da quello in programma nella capitale oggi, per il quale sono ancora disponibili alcuni biglietti in prevendita. A seguire, il gruppo è atteso giovedì 4 luglio a Padova, Gran Teatro Geox, sabato 6 luglio al Pistoia Blues in Piazza Duomo e ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Patti Smith in Italia nel 2019 : Sono annunciati i concerti di Patti Smith in Italia nel 2019. La Sacerdotessa del Rock tornerà quindi nel nostro Paese per una nuova serie di date che terrà nei mesi autunnali con il titolo Words and Music. La cantautrice salirà sul palco con Tony Shanahan, per l'accompagnamento alla chitarra e al pianoforte. L'artista sarà presente in tutti i sei concerti che Patti Smith terrà in Italia a cominciare dal 26 novembre al 5 dicembre con prima ...

Gianni Morandi a Bologna per Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni - nuove date e Biglietti in prevendita : nuove date in programma per lo spettacolo di Gianni Morandi a Bologna. Stasera gioco in casa - Una vita di canzoni andrà in scena tra novembre 2019 e gennaio 2020 per una serie di appuntamenti in programma tutti al Teatro Duse di Bologna. Alle 12 date già annunciate, se ne aggiungono adesso altre 4 per un totale di 16 appuntamenti nella stessa location per la residency che ripercorre il repertorio musicale di Gianni Morandi, live in esclusiva ...

Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli a Lajatico (PI) a luglio - Biglietti in prevendita : Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli per l'evento in programma a Lajatico (PI) il prossimo 25 luglio. Con il tenore italiano duetterà per la prima volta su brani non ancora rivelati. Mika è tornato in scena di recente rilasciando il singolo estivo Ice Cream che anticipa il suo prossimo disco di inediti e la tournée di concerti che lo porterà anche in Italia, nei palasport, in autunno. My Name Is Michael Holbrook è il titolo del suo ...

Biglietti in prevendita per il nuovo concerto di Niccolò Fabi a Roma nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il nuovo concerto di Niccolò Fabi a Roma, in vista del vicino sold out della prima data capitolina che sta per essere chiusa per tutto esaurito. I tagliandi sono quindi in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Disponibile quindi la modalità di consegna con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, ...

Nuova data di Sting a Milano a ottobre 2019 col tour My Songs : Biglietti in prevendita da luglio : Nuova data di Sting a Milano il prossimo autunno: il cantautore inglese sarà in concerto al Mediolanum Forum il 29 ottobre 2019 per un ulteriore appuntamento del suo tour dal titolo Sting: My Songs. Sting è molto legato al Paese in cui trascorre le sue vacanze: la sua casa in Toscana e la sua permanenza in Italia per periodi anche prolungati gli ha fatto conoscere ed apprezzare le nostre terre, oltre ad aver regalato anche deliziose ...

Liam Gallagher in Italia nel 2020 - Biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano : Liam Gallagher in Italia nel 2020, a febbraio, per due concerti a Roma e Milano. L'artista sarà sabato 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per due show della tournée a supporto del nuovo disco di inediti. Il nuovo album di Liam Gallagher verrà rilasciato il 20 settembre con il titolo Why Me? Why Not, su etichetta Warner Records, anticipato dal singolo Shockwave. Il brano ha ...

Riprendono i concerti di Dodi Battaglia per Perle - Biglietti in prevendita e info date : I concerti di Dodi Battaglia per Perle ripartono come promesso dall'artista. Già annunciato il tour, con le date e le informazioni per accedere alla prevendita dei tagliandi di ingresso. Continua così l'esperienza della tournée legata alle rarità che poco spesso sono state portate in concerto dai Pooh in 50 anni di carriera, quella carriera che hanno concluso con l'ultima data al palasport di Casalecchio di Reno il 30 dicembre del ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga nei teatri - si aggiungono nuove date : Si aggiungono nuove date per i concerti di Francesco Renga nei teatri, dopo le due anteprime all'Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, in cui ha portato per la prima volta dal vivo la musica del nuovo album L'Altra Metà, rilasciato nel mese di aprile dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati dal 27 giugno alle 16 secondo le modalità di consegna ...

Disponibili in prevendita i Biglietti per la doppia amichevole con il Barcellona : Sono Disponibili, in prevendita, i biglietti per la doppia amichevole con il Barcellona in programma ad inizio agosto. Lo ha comunicato il Napoli sui suoi canali social. Sono due le amichevoli previste durante l’estate. La prima è in programma il 7 agosto a Miami. La seconda invece sarà in Michigan il 10 agosto. Come dichiarato dal presidente qualche giorno fa alla radio ufficiale, affrontare in due partite una squadra tra le più ...

Alberto Urso in tour - Biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano : Alberto Urso in tour nel 2019: sono due al momento i concerti della tournée annunciati oggi ed in programma per il periodo autunnale. Il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Le date sono quelle del 29 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica e del 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ad accompagnare ...

Serge Pizzorno dei Kasabian a Milano per THE S.L.P. - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Serge Pizzorno dei Kasabian a Milano il 12 settembre per un unico concerto al Circolo Magnolia. I biglietti sono disponibili in prevendita la prezzo di 18,00 € + diritti di prevendita per posto unico non numerato, anche in cassa la sera del concerto ma al prezzo di 22,00 €. La prevendita è già attiva attraverso il circuito TicketOne ed il circuito TicketMaster. Il chitarrista e la mente dei Kasabian si appresta a tornare in Italia da solista ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei The Chemical Brothers in Italia nel 2019 : Sono ufficiali i concerti dei The Chemical Brothers in Italia, con due appuntamenti in programma per il prossimo autunno che si terranno al Mediolanum Forum di Assago e al Modigliani Forum di Livorno. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne in tutti i canali abilitati a partire dalle 10 del 21 giugno, con consegna secondo le modalità classiche. Le date in programma per il ritorno dei The Chemical Brothers sono quelle del 16 e del 17 ...

Tiziano Ferro a Bari nel 2020 - quando inizia la prevendita dei Biglietti? : Tiziano Ferro sarà in concerto a Bari nel 2020 ma ancora nessun dettaglio è ancora emerso a proposito della location che accoglierà lo spettacolo. Il tour a supporto dell'album Accetto Miracoli inizierà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 30 maggio del prossimo anno per far tappa nei principali stadi della penisola. LE DATE DEL TOUR DI Tiziano Ferro Lo Stadio Olimpico di Roma e quello di Torino, lo Stadio San Siro di Milano e anche ...