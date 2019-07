Berrettini nel PEUGEOT Ambassador team

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 2-5 - il romano non riesce a rientrare nel match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Vince ancora a zero alla battuta. Ora Bedene potrà chiudere il set. 30-0 Buon inizio di Berrettini al servizio. 2-5 Bedene tiene il servizio pur rischiando 5 volte. Berrettini non riesce a rientrare nel set. 40-40 Nulla di fatto: parità, l’ennesima. 40-AD Continua a dare fastidio in risposta l’italiano: quinta chance di break. 40-40 Non c’è la possibilità di scambiare per ...

Ranking Atp - Fognini nella top ten - Berrettini nella top 20 : nella classifica pubblicata oggi dall'Atp è stabile in decima posizione Fabio Fognini, grazie al quale il tennis italiano dopo quasi 41 anni ritrova un suo giocatore tra i primi 10 del mondo. Alle sue spalle continua l`ascesa di Matteo Berrettini, che grazie alla semifinale sull`erba di Halle entra fra i top 20 Atp, facendo segnare un nuovo best Ranking. Conferma al 40° posto per Marco Cecchinato, mentre scende due gradini Andreas Seppi ...

Nuova Classifica ATP – Djokovic ancora numero 1 al mondo - Berrettini nella top 20 : Splendido traguardo per Berrettini: l’azzurro nella top 20 del ranking ATP, guidato ancora da Novak Djokovic Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per l’ingresso tra i migliori dieci di Fabio Fognini, adesso a meritare applausi è Matteo Berrettini. Il 23enne romano è infatti entrato fra i migliori 20 al mondo, raggiungendo un traguardo centrato solo da altri 9 tennisti italiani prima di lui. Resta invariata invece la top ...

Tennis - Ranking ATP (24 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini nella top-20 : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (a segno per la decima volta ad Halle, giungendo a quota 102 tornei vinti in carriera), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - Matteo Berrettini nella top 20 del ranking ATP se… Il romano tiferà Federer contro Goffin : Matteo Berrettini è a un passo dalla top 20 del ranking ATP, il Tennista romano ha scalato la classifica grazie ai risultati eccellenti ottenuti nelle ultime settimane: il trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda e la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Halle lo hanno proiettato nell’elite di questo sport e ora ha la concreta possibilità di festeggiare un traguardo importante. Il 23enne sarà numero 20 all’inizio della prossima ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-1 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 6-7 3-4 - sempre nessun break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Risposta rallentata di Berrettini che non trova il campo. A-40 Rovescio di Berrettini spento dal nastro. 40-40 Accelera in uscita dal servizio Goffin, Berrettini arriva tardi sulla palla. 30-40 Ottima risposta in anticipo di Berrettini che sorprende il rivale ed ottiene una palla break. 30-30 Il belga rimedia subito con una gran prima. 15-30 Attenzione! Doppio fallo di Goffin. 15-15 Stecca ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 4-3 - ancora nessun break nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Berrettini si costruisce bene lo spazio per il dritto ma poi colpisce male la palla. 40-15 Pallonetto tentato dal romano troppo profondo. 30-15 Contropiede magistrale di dritto giocato da Berrettini. 30-0 Prima centrale e dritto a chiudere il punto per il belga. 15-0 Servizio di Goffin imprendibile per l’italiano. 4-3 Berrettini attacca bene e costringe il rivale ad un colpo ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La nuova classifica del romano : top20 ormai ad un passo! : Una scalata costante, ma anche molto repentina. Di settimana in settimana il best ranking di Matteo Berrettini si sta rivoluzionando, andando a migliorarsi sempre di più. Ora però siamo entrati in un’altra dimensione: il romano infatti è vicinissimo alla top-20 della classifica ATP. Il capolavoro a Stoccarda e, con la vittoria su Seppi oggi, già due turni superati in quel di Halle: il classe 1996 si sta esaltando nei tornei teutonici su ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini non si ferma più! Batte Nikoloz Basilashvili e nel secondo turno avrà Andreas Seppi : Nell’incontro di primo turno dell’ATP 500 sull’erba tedesca di Halle Matteo Berrettini, numero 22 del mondo e fresco vincitore a Stoccarda sempre sull’erba e sempre in Germania, ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 10 minuti il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del torneo. Nei primi due turni di servizio è Basilashvili a partire meglio, cedendo solamente un punto, ma Berrettini al quinto game strappa la battuta al ...

Matteo Berrettini vince il torneo di Stoccarda - è il secondo giocatore italiano nella storia a vincere un torneo su erba : Ci sono voluti tre match point e il coraggio di annullare ben cinque palle set all’avversario, ma alla fine l’impresa è riuscita. Matteo Berrettini vince il torneo 250 di Stoccarda e diventa il secondo giocatore italiano nella storia a vincere un torneo su erba, a otto anni di distanza dal primo sigillo assoluto centrato da Andreas Seppi a Eastbourne. Grazie a una prova di grandissima solidità tecnica e mentale il tennista romano, classe 1996, ...

Matteo Berrettini prosegue la scalata nel ranking Atp! La nuova classifica del romano : e se vincesse la finale a Stoccarda… : Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo della prestigiosa kermesse sull’erba tedesca e domani tornerà in campo per affrontare Felix Auger-Aliassime. Il tennista romano se la giocherà alla pari con il canadese, il 23enne incrocerà il temibile 17enne che oggi ha riposato beneficiando del ritiro di Milos Raonic. La ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini in campo contro Ruud per un posto nel terzo turno. Nadal domina e sfiderà Goffin - Tsitsipas combatte e vince : out Gasquet : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini in campo contro Ruud per un posto nel terzo turno. Nadal domina - Tsitsipas combatte e vince : Goffin al terzo turno : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini sfida Ruud per un posto nel terzo turno. Nadal domina - Tsitsipas combatte e vince : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...