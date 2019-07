Berlino è vivo o morto ne La Casa di Carta 3? Parla il cast video e poster

optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) "Sono? Io mi sono sentito morire e ora mi sento rinascere". Così, con la consueta ironia, Pedro Alonso risponde alla domanda che tutti i fan della serie si stanno ponendo in queste ore:ne Ladi3? Di sicuro il personaggio tornerà in scena, come dimostrato dalle riprese realizzate a Firenze lo scorso gennaio, quando sono state girate almeno due scene con Il Professore (Alvaro Morte) e(Pedro Alonso). Ma l'ambientazione di quelle sequenze appare totalmente slegata rispetto al trailer che mostra le scene de Ladi3 ed avalla l'ipotesi chesia realmentenello scontro finale con l'esercito all'interno della Zecca spagnola al termine della rapina nel finale della serie. E che dunque in questi nuovi episodi - inizialmente non previsti ma voluti da Netflix dopo l'esplosione di popolarità del format - appaia solo ...

OptiMagazine : #Berlino è vivo o morto ne #LaCasadiCarta3? Parla il cast (video e poster) #LaCasadiCarta #LaCasadePapel… - lozaynodiliam : In questo momento mi viene da nominare Berlino, ma forse è vivo - Giulia94777708 : RT @MxzeRxnner: sei il sole visto da vicino un fuoco che mi brucia vivo mentre ti guardo tu sei bello da confondere sei il cielo nero di Be… -