Bergamo | arrestato il direttore dell’Ente Fiera | “Falsi rimborsi per 140mila euro”

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Produceva falsispesa intestati a ignari indipendenti e si era così appropriato indebitamente, nel corso degli anni, di oltreeuro. È questa l’accusa che ha fatto finire agli arresti ildell’EntediStefano Cristini. La Guardia di Finanza gli contesta il peculato. Coinvolti in concorso anche il cassiere e altri personaggi chiave nella gestione della Promoberg, l’entedella città orobica. Nei confronti di Cristini sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il gip Federica Gaudino, su richiesta dei pm Emanuele Marchisio e Silvia Marchina, ha disposto anche due misure interdittive a carico del segretario generale Luigi Trigona e del presidente del collegio sindacale Mauro Bagini, che sono stati sospesi dal servizio. Le indagine sono durate due mesi. Il segretario generale avrebbe avallato l’operato deltecnico, ...

