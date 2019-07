Benfica | Raul de Tomas per l’attacco | ufficiale l’arrivo dal Real Madrid

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 3 luglio 2019)deè un nuovo giocatore del: nelle casse delfiniscono 20 milioni di euro.“powered by Goal”Dopo essersi assicurato i vari Hazard, Jovic, Militao e Mendy e aver speso cifre altissime in sede di calciomercato, ilsta continuando il suo lavoro di sfoltimento della rosa.Alle cessioni di Marcos Llorente e Mateo Kovacic che sono state annunciate nei giorni scorsi, se ne è aggiunta un’altra: quella dide.L’attaccante, che nelle ultime stagioni ha vestito in prestito le maglie di Cordoba, Valladolid e Rayo Vallecano, segnando tra l’altro 14 reti in Liga nell’ultima annata, è un nuovo giocatore del.A confermare il buon esito della trattativa è stato ilattraverso un comunicato apparso sul proprio sito.Comunicado Oficial: Raúl de Tomás.#C.F. (@) 3 luglio 2019“e ...

