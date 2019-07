Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth all’inferno e ritorno : sono agli ottavi ma che fatica con Gallay/Pereyra : All’inferno e ritorno. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth si tirano fuori da una situazione complicatissima nei sedicesimi di finale contro le argentine Gallay/Pereyra che hanno trovato il loro stato di grazia al Mondiale di Amburgo. Prima le azzurre vanno sotto di un set, poi, pareggiato il conto nei set, dopo una buona prima fase di tie break, si fermano di nuovo, vanno sotto 12-14, annullano due match ball alle sudamericane e, con un ...

Beach volley – Il campionato italiano fa tappa a Cagliari : Il campionato italiano assoluto di Beach Volley fa tappa a Cagliari Il campionato italiano assoluto di Beach Volley prende il volo e si sposta in Sardegna per la terza tappa di un’edizione numero 26 che nelle prime due uscite ha regalato spettacolo dentro e fuori dal campo con numeri importanti in termini di coppie e di pubblico. Sarà la sesta fermata del Poetto di Cagliari a fare da cornice al week end di campionato assoluto che, ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Lupo/Nicolai : che carattere! Sono primi nel girone : Primo posto nel girone conquistato da Paolo Nicolai e Daniele Lupo al termine di una battaglia con i brasiliani Andre/George, battuti dagli azzurri 2-1 dopo quasi un’ora di gara nella sfida che decideva il primo posto della Pool H. Una vittoria sofferta ma che dà grande fiducia alla coppia italiana in vista della fase ad eliminazione diretta di un torneo che finora ha riservato non poche sorprese nella sua prima parte. Lupo/Nicolai hanno ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019 (3 luglio). Menegatti/Orsi Toth a caccia degli ottavi! Lupo/Nicolai per il primo posto nel girone : Si preannuncia una lunga giornata per i colori italiani, la sesta ai Mondiali di Beach volley di Amburgo. Inizia la fase ad eliminazione diretta femminile e, in prima battuta, è andata piuttosto bene nel sorteggio a Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che alle 16 affronteranno per i sedicesimi di finale la coppia argentina Gallay/Pereyra che ha chiuso al terzo posto il suo girone, passando attraverso la sfida dei lucky losers contro le ...

Mondiali Beach volley – Definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale femminili : ecco le avversarie di Menegatti-Orsi Toth : Definiti gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale femminili dei Mondiali di Beach Volley: Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth affronteranno le argentine Gallay-Pereyra Sono stati Definiti gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale femminili nei Campionati Mondiali di Amburgo. Le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che hanno chiuso la pool a punteggio pieno e da prime in classifica, domani alle ore 16 incontreranno le ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Mol/Sørum inarrestabili! Dalhausser/Lucena : che rischio! : Giornata di verdetti, la quinta al Campionato del Mondo di Beach volley ad Amburgo e a rischiare grosso sono stati gli statunitensi Dalhausser/Lucena, ex campioni iridati che sono riusciti a rientrare tra i lucky losers per il rotto della cuffia, dopo la netta sconfitta subita contro un’altra coppia ex iridata, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen che sembrano aver ritrovato la condizione al momento giusto. I norvegesi Mol/Sorum tengono la consueta ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019 (2 luglio). Gli ultimi verdetti dei gironi femminili nella giornata senza azzurri : Ieri sono arrivati i primi verdetti, con le prime coppie eliminate dai tornei maschile e femminile e oggi si concluderanno le sfide dei gironi femminili al Campionato del Mondo di Amburgo. Non ci sono italiani in campo perchè tre delle quattro coppie azzurre al via della rassegna iridata hanno esaurito le sfide della prima fase, mentre la quarta, Lupo/Nicolai, si giocherà domani mattina la prima posizione del girone contro i brasiliani ...

Campionati mondiali di Beach volley - tre coppie azzurre già ai sedicesimi : Ranghieri-Caminati sperano : Conclusa la fase a gironi, sono tre le coppie azzurre già ai sedicesimi mentre Ranghieri e Caminati sperano nel ripescaggio Conclusa la fase a gironi per tre coppie azzurre sulle quattro partecipanti alla rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amburgo. Il bilancio è da considerarsi positivo: dopo i risultati di ieri, infatti, Rossi-Carambula hanno raggiunto i sedicesimi di finale, aggiungendosi ai già qualificati Lupo-Nicolai e ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. È grande Italia! Menegatti/Orsi Toth prime nel girone - Ranghieri/Caminati avanti : È grande Italia ad Amburgo. Il primo obiettivo dell’ItalBeach al Mondiale tedesco è centrato e non è un obiettivo da poco: portare tutte le coppie al secondo turno, con una riserva, che riguarda Ranghieri e Caminati che, nonostante la netta vittoria sui giapponesi Gottsu/Ageba, potrebbero dover passare dal turno intermedio dei lucky losers (gli otto peggiori terzi classificati dei gironi che si scontreranno fra loro per gli ultimi quattro posti ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Rossi/Carambula non si fermano : battuti Perusic/Schweiner - 16mi conquistati! : Non si fermano Adrian Carambula ed Enrico Rossi che ottengono il secondo successo del loro insolito Mondiale e volano ai sedicesimi di finale battendo 2-0 i cechi Perusic/Schweiner, coppia di tutto rispetto. Una prova convincente per gli azzurri che hanno vinto un primo set tiratissimo con il punteggio di 22-20 e, nel secondo, hanno preso un buon vantaggio nella fase centrale del set e si sono imposti 21-18. La giornata di oggi vedrà in campo ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019 (1 luglio). Tris di coppie azzurre a caccia del secondo turno : Tre coppie azzurre a caccia di risultati che schiudano le porte del secondo turno al Mondiale di Amburgo. Giornata piena, per i colori azzurri, quella odierna, la quarta della rassegna iridata tedesca, decisiva per le classifiche dei vari gironi. I primi azzurri a scendere in campo sono Rossi/Carambula che alle 11 si giocano anche il primo posto nel girone con la coppia ceca Perusic/Schweiner che ha vinto i primi due incontri e può cotare su uno ...

Beach volley - cala il sipario a Cesenatico : i risultati della seconda tappa del campionato assoluto : Questi i risultati della seconda tappa del campionato italiano di Beach Volley svoltasi a Cesenatico Record di coppie presenti nella seconda tappa del campionato italiano di Beach Volley appena conclusa a Cesenatico. 110 coppie per un totale di 220 atleti che da venerdì ad oggi si sono dati battaglia sui 7 campi allestiti sotto al grattacielo di Cesenatico per vivere un altro week end di emozioni sulla sabbia. Come in un dejavù a vincere ...

Mondiali di Beach volley – Lupo-Nicolai volano ai sedicesimi : Campionati Mondiali Beach Volley: Lupo-Nicolai staccano il pass per i sedicesimi Nella terza giornata di gare dei Campionati Mondiali di Amburgo, è arrivata la seconda qualificazione azzurra alla fase ad eliminazione diretta. Dopo il pass conquistato ieri da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, anche i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono assicurati un posto ai sedicesimi di finale, grazie a due prestazioni ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Lupo/Nicolai travolgenti! Sconfitti gli austriaci e seconda fase conquistata : Una prova convincente e molto positiva quella offerta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel pomeriggio tedesco nella seconda sfida del girone preliminare dei Mondiali di Amburgo contro gli austriaci Seidl/Weller, coppia coriacea e solida che oggi, però, ha dovuto alzare bandiera bianca in due set davanti allo strapotere degli azzurri. Lupo/Nicolai hanno iniziato molto forte conquistanjdo un buon vantaggio dalle prime battute del match e vincendo ...