Beach volley | Campionato del Mondo Amburgo 2019 3 luglio Menegatti Orsi Toth a caccia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si preannuncia una lunga giornata per i colori italiani, la sesta ai Mondiali didi. Inizia la fase ad eliminazione diretta femminile e, in prima battuta, è andata piuttosto bene nel sorteggio a Martae Viktoriache alle 16 affronteranno per i sedicesimi di finale la coppia argentina Gallay/Pereyra che ha chiuso al terzo posto il suo girone, passando attraverso la sfida dei lucky losers contro le finlandesi Lahti/Parkninen, vinta al tie break ieri sera. Guai, per le azzurre, a sottovalutare una coppia che, oltre alle solide finlandesi, non troppo in forma in questo periodo, ha battuto uno dei binomi emergenti del momento ad, le russe Makroguzova/Kholomina nel match che ha schiuso alle argentine le porte della seconda fase. Non ci sono precedenti fra le due coppie in campo con l’ottavo di finale in palio: Gallay/Pereyra hanno come ...

