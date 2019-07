Beach handball | Europei 2019 | si chiude la fase a gironi | la Nazionale femminile accede

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si è chiusa ladeglidiin corso a Stare Jablonki, in Polonia, in cui lamaschile ha lottato molto contro la Svizzera, vincendo il primo set con il punteggio di 19-17, ma cedendo nella ripresa per 22-14. Agli shootout gli elvetici sono però riusciti ad avere la meglio per 7-4, guadagnandosi anche la seconda piazza del gruppo B. Ha conquistato invece la qualificazione al Main Round la Selezione, che con i punteggi di 14-10 e 23-18 ha piegato la Svizzera nella mattinata, ripetendosi poi nel pomeriggio contro la Slovenia, con i parziali di 24-7 e 22-18, grazie ad una Giada Babbo da 18 punti. Le azzurre inizieranno a 0 punti, con la qualificazione appesa ad un filo, e nei prossimi due giorni se la vedranno con Ucraina e Germania. gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Metropolitanwe1 : #CUSPallamanoChieti #BeachHandball #campioned'Italia Il CUS Pallamano Chieti campione d’Italia di Beach Handball - Cityrumors_it : Il CUS Pallamano Chieti campione d'Italia di Beach Handball - Cityrumors - maremmanews : Solari Grosseto Handball trionfa al femminile nel Campionato Italiano di Beach Handball -