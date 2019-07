Basket Usa | per le stelle Nba sottoscritti in poche ore contratti per 3 miliardi

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia in uscita da Amsterdam delusa e sfortunata : Forse il titolo mondiale non sarebbe stato difeso lo stesso, ma di certo l’uscita ai quarti di finale non ha fatto molto piacere alle ragazze che hanno fatto parte un’altra volta dell’avventura dell’Italia femminile del Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Giulia Ciavarella, Marcella Filippi e Giulia Rulli contro la Francia avevano già giocato e perso pochi giorni fa, in Piazza Castello, a Torino, e in modo pesante: ...

Basket 3×3 - Dusan Bulut rinuncia alla Big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi : Quella rivelata al mondo da Dusan Bulut, il più forte e rispettato giocatore del Basket 3×3 in area FIBA, soprannominato “Mr. Bulletproof“, è una storia che sembrerebbe frutto di fantasia, se non fosse reale. Il giocatore serbo, infatti, aveva in programma l’approdo nella Big3, una lega professionistica americana il cui concetto di 3 contro 3 differisce notevolmente da quello FIBA per regole. Quest’anno la Big3 avrà ...

Serie A Basket : Venezia passeggia su Sassari. Serie chiusa? : Serie A basket: Venezia passeggia su Sassari. Serie chiusa? La Reyer Venezia è riuscita a vincere in scioltezza gara 5. A tratti la Dinamo Sassari ha provato a recuperare gli avversari, ma gli orogranata sono stati sempre davanti e nel quarto periodo hanno preso il largo vincendo 78-65. LEGGI ANCHE: NBA Finals 2019: i Toronto Raptors trionfano sui Warriors e fanno la storia Sassari-Venezia gara 5: il resoconto del primo tempo Nel ...

Basket - Mondiali 2019 : James Harden tra i 20 annunciati da Jerry Colangelo per il training camp USA in vista della Cina : Jerry Colangelo, per conto di USA Basketball, ha diramato i venti nomi che parteciperanno al training camp di Las Vegas e che saranno, dunque, candidati per giocarsi i 12 posti riservati a chi giocherà i Mondiali di Cina 2019, in cui gli Stati Uniti difenderanno il titolo conquistato nel 2010 e 2014. Questi i nominativi dei chiamati: Harrison Barnes (Sacramento Kings) Bradley Beal (Washington Wizards) Anthony Davis (New Orleans Pelicans) Andre ...

Mondiali Basket 2019 – Prende forma il Team USA! James Harden ci sarà : pronti altri 3 sì e occhio a Zion Williamson! : I Mondiali di Basket 2019 si avvicinano e il Team USA Prende forma: James Harden ci sarà, Kemba Walker ed Anthony Davis danno il loro ok. Suggestione Zion Williamson Il 31 agosto si avvicina e con esso anche la data di inizio dei Mondiali di Basket 2019. Le naZionali sono alle prese con le convocaZioni di rito e fra le big, c’è ovviamente tanta curiosità in merito al roster del Team USA, grande favorita per il successo finale. ...

Trieste - il sindaco Dipiazza fa il dito medio al giocatore di Basket e non si scusa : “Ho fatto pressione psicologica” : “Qualcuno mi ha accusato di qualcosa, ma io ho solo cercato di creare pressione psicologica per cercare di vincere. E abbiamo vinto”. A parlare è il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza (Forza Italia), che si è reso protagonista, stando ai racconti dei giornali locali, di un gestaccio nei confronti di un giocatore di pallacanestro. Alla fine del secondo quarto di gara3 tra Trieste e Cremona, Dipiazza si è alzato dal suo posto e, ...

Basket - sindaco di Trieste fa il dito medio al giocatore sudanese di Cremona. Il club si scusa : “Messaggio sbagliato” : Fine secondo quarto di gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Serie A tra Alma Trieste e Vanoli Cremona, i giocatori stanno rientrando negli spogliatoi quando uno spettatore si alza dal suo sediolino e rivolge il dito medio a un cestista avversario. Scene già viste, sui campi di ogni sport. Se non fosse che l’autore del gestaccio è il sindaco della città giuliana, Roberto Dipiazza, che guida l’amministrazione a capo di una giunta ...

Iniziato a Ragusa il Torneo di Basket all'Oratorio Salesiano : Quindici squadre all'Oratorio Salesiano di Ragusa per il Torneo di Basket. Una bella kermesse sportiva che durerà fino al 10 giugno

LIVE Trieste 89-86 Cremona Basket - Gara -3 Play-off 2019 in DIRETTA : partita tiratissima - gli arbitri devono usare persino l’instant replay : Tutto in quaranta minuti, o forse di più. Il PalaRubini di Trieste è pronto ad accogliere Gara -3 dei quarti di finale playoff del Campionato Italiano di basket. A sfidarsi da una parte i padroni di casa dell’Alma, dall’altra una Vanoli Cremona pronta a chiudere le ostilità; visto il 2-0 con cui si presenta in Friuli Venezia Giulia. Sacchetti e i suoi infatti hanno sfruttato a pieno il fattore campo spuntandola prima 82-75 e poi ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : decimo titolo per Schio. Ragusa cede in gara-4 : Il Famila Schio é ancora Campione d’Italia. Le venete conquistano il decimo titolo della loro storia, trionfando nella gara-4 della Finale Scudetto di Basket femminile. Schio si è imposta per 82-61 al termine di una partita che ha visto le venete allungare prima dell’intervallo e poi aumentare il vantaggio nell’ultimo quarto. Grande protagonista ancora una volta Jantel Lavender, che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 ...

Finale Scudetto Basket Donne – Schio è Campione d’Italia : Ragusa sconfitta in Gara-4 : Schio si aggiudica Gara-4 della Finale Scudetto per 62-81 e diventa Campione d’Italia: Ragusa non riesce a rimettere la serie in parità dopo la vittoria in Gara-3 Successo rimandato solo di un match, adesso può partire la festa! Dopo la vittoria di Ragusa in Gara-3, Schio ha chiuso i conti in Gara-4 della Finale Scudetto guadagnandosi il titolo di Campione d’Italia. Le siciliane non sono riuscite a bissare il risultato della sfida ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2019 : Ragusa non si arrende mai! Schio cade in volata in gara-3 - serie ancora aperta : Spettacolo e colpi di scena fino alla fine nel terzo atto della Finale Scudetto della serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Ragusa ha sconfitto Schio con il punteggio di 67-62 al termine di un incontro equilibrato e giocato ad un’intensità irreale da parte di entrambe le formazioni. La squadra siciliana guidata da Giovanni Recupido ha messo in campo una prestazione di assoluto valore, facendo la differenza grazie alla difesa e alla ...