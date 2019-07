Baseball | Robel Garcia sbarca in MLB con i Chicago Cubs! L’interno della Nazionale

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019)ce l’ha fatta. L’interno italo-dominicano, tra i faridi Gilberto “Gibo” Gerali, fa ufficialmente parte del grande mondoMLB: è suo, infatti, uno dei posti nel roster deiCubs. Non in una delle formazioni delle leghe minori, però: in questo caso si parla dei Cubs veri, quelli che hanno vinto per tre volte le World Series nel 1907, 1908 e 2016.sostituisce Dillon Maples, che viene mandato a far parte degli Iowa Cubs, la squadra di triplo A che gioca nella Pacific Coast League e che rappresenta una delle otto formazioni affiliate alla casa madre di. A far breccia negli osservatori americani è stato in particolare uno stage in Arizona svolto con l’Italia a fine 2018, cosa che ha portato il giocatore a firmare con la franchigia dell’Illinois e poi a partecipare a uno spring training che ne ha ...

