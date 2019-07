Bankitalia | Per la prima volta dal 2014 le banche inaspriscono i criteri per

Bankitalia - 2018 positivo per economia Lombarda : Il 2018 e' stato un anno positivo per l'economia Lombarda. Emerge dal rapporto "L'economia della Lombardia" di Bankitalia.

Salvini al governatore di Bankitalia Visco : “L’Italia è più povera per colpa di regole vecchie” : Il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio ad Aversa, in vista del ballottaggio del 9 giugno, ha replicato al governatore di Bankitalia Ignazio Visco: "L'Italia è più povera per colpa di vincoli e regole vecchie. L'unico modo per crescere e' dare lavoro e dare speranza e tagliare le tasse".

Spead Italia supera Grecia su titoli a 5 anni. Bankitalia - rischio stretta prestiti imprese : I titoli di Stato Italiani sulla scadenza a cinque anni vengono giudicati dai mercati piu' rischiosi di quelli della Grecia. Il profilo di rischio di Italia e Grecia, misurato dallo Spread dei bond governativi decennali, e' ormai prossimo alla parita'. Lo Spread della Grecia rispetto all'Italia, nel 2012 a ben 27 punti percentuali (2.700 punti base), oggi crolla a 18 punti base: non era cosi' basso dal 2018, prima dello scoppio della crisi ...

Bankitalia - ex dg Rossi : “Non ho visto attacchi dal governo. Per il Direttorio passati i nomi scelti a via Nazionale” : “Probabilmente sono cambiate le modalità di comunicazione, ma in sostanza non ho visto un attacco sistematico alla Banca d’Italia“. C’è stato “un rapporto dialettico non sempre facile, come è spesso avvenuto”. Ma “quel che conta è che alla fine i nomi che erano stati scelti dal Consiglio superiore della Banca per il Direttorio siano passati, il risultato si è ricomposto”. L’ex direttore generale ...

Spread - il governo isola Salvini. Allarme Bankitalia : “Rischio credito per famiglie e imprese” : Prima Ignazio Visco. Poi Di Maio, Conte, Tria, Moscovici, perfino il ministro delle Finanze austriaco. Nel giro di poche ore le istituzioni italiane ed europee si schierano tutte contro Matteo Salvini e la sua crociata contro l’Unione. Se l’obiettivo era coalizzare tutti contro la sua narrazione e polarizzare il dibattito, il leader del Carroccio ...

Istat-Bankitalia : "Cresce la ricchezza delle famiglie italiane - superata la Germania" : La ricchezza netta delle famiglie italiane è tornata a crescere nel 2017. Lo rileva la nuova indagine Istat-Bankitalia. Dopo tre anni in negativo, si registra un aumento di 98 miliardi, +1%,, a quota ...

Al via i nuovi Pir - Bankitalia : "Più rischi per i risparmiatori" : Al via ufficialmente i nuovi Pir , Piani individuali di risparmio, con la pubblicazione in Gazzetta del decreto . La norma prevede di investire per i fondi comuni di nuova costituzione il 3,5% della ...

Dall'Inail a Bankitalia alla polizia - concorsi per decine di posti lavoro : La nuova rassegna di tutti i concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. Tante...