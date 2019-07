Autonomie | fumata nera dopo vertice a Palazzo Chigi | “Incontro positivo” La Lega propone

Autonomie - fumata nera : tutto rimandato a luglio : Il testo sulle Autonomie regionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così non sarà inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non ...

