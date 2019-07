Autoerotismo davanti a mamme e bimbi | la follia del gambiano a Brescia

ilgiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Federico Garau Lo straniero, un richiedente asilo in trasferta a, era completamente ubriaco: dopo essersi denudato ed aver esibito le parti intime ai presenti, ha iniziato a masturbarsi. Per lui solo una denuncia a piede libero Completamente ubriaco, si è abbassato i pantaloni in un parco difrequentato da bambini e famiglie, ed ha iniziato a masturbarsi. L'episodio, che ha visto protagonista un richiedente asilodi 25 anni, si è verificato durante la serata dello scorso lunedì all'interno del parco Caduti di Nassirya. Lo straniero, ospite presso un centro di accoglienza di Langhirano (in provincia di Parma), si trovava in trasferta aper fare visita ad alcuni amici. Una volta raggiunta l'area verde, in preda ai fumi dell'alcol, l'africano ha iniziato il suo spettacolo, prima calandosi i pantaloni ed esibendo le parti intime di fronte ai ...

ONDANEWSweb : Si abbassa i pantaloni e pratica autoerotismo in strada davanti alle donne. Denunciato 68enne ad Eboli -… - Angela31663764 : RT @Scomodino: La nuova frontiera dell'autoerotismo è masturbarsi davanti allo specchio per farti schifo ancora di più una volta che sei ve… - Scomodino : La nuova frontiera dell'autoerotismo è masturbarsi davanti allo specchio per farti schifo ancora di più una volta che sei venuto -